https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/budonun-sabah-saatlerinden-itibaren-12-seferi-iptal-edildi-1110411991.html

BUDO'nun sabah saatlerinden itibaren 12 seferi iptal edildi

BUDO'nun sabah saatlerinden itibaren 12 seferi iptal edildi

Sputnik Türkiye

Bursa Deniz Otobüsleri'nin 12 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T01:48+0300

2026-11-18T01:48+0300

2026-11-18T01:48+0300

türki̇ye

bursa

bursa deniz otobüsleri (budo)

kabataş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/03/1055273014_2:0:864:485_1920x0_80_0_0_deed02ddce6b2935673b16d6ca2d4623.jpg

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 18 Kasım Çarşamba günü yapılması planlanan 12 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal olan seferler şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/istanbul-valiligi-uyardi-gece-ilk-saatlerden-itibaren-etkisini-artiracak-1110408472.html

türki̇ye

bursa

kabataş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, bursa deniz otobüsleri (budo), kabataş