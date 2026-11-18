BUDO'nun sabah saatlerinden itibaren 12 seferi iptal edildi
© AABUDO
© AA
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Bursa Deniz Otobüsleri'nin 12 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 18 Kasım Çarşamba günü yapılması planlanan 12 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal olan seferler şöyle:
07.00, 09.30, 16.00, 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş),
08.00, 11.30, 16.30, 19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya),
09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),
10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş),
11.30 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas),
13.00 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.