https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/lihacev-dunyada-calisan-her-alti-reaktorden-biri-rus-tasarimi-1110331411.html

Lihaçev: Dünyada çalışan her altı reaktörden biri Rus tasarımı

Lihaçev: Dünyada çalışan her altı reaktörden biri Rus tasarımı

Sputnik Türkiye

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, dünyada faaliyette olan her altı nükleer reaktörden birinin Rus tasarımına göre inşa edildiğini söyledi. 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T18:50+0300

2026-11-13T18:50+0300

2026-11-13T18:50+0300

dünya

aleksey lihaçev

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

nükleer reaktör

i̇ran

kuzey deniz yolu

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, “Dünya Atom Günleri” forumunun açılışında yaptığı konuşmada, Rus nükleer teknolojisinin dünyadaki kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.Lihaçev, “Bugün dünyada çalışan her altı reaktörden biri, Rus tasarımına ve projesine göre inşa edilmiş bir reaktördür” dedi.İran’da planlanan yeni büyük ve küçük ölçekli nükleer santral projelerine de değinen Lihaçev, bu projelerde yürütülecek çalışmaların ülkedeki askeri, siyasi ve ekonomik koşullara bağlı olacağını belirtti.Lihaçev ayrıca Rosatom’un Kuzey Deniz Yolu için farklı türlerde 40’a kadar buz sınıfı gemiye ihtiyaç duyacağını, ilk siparişlerin Rus tersanelerine verileceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/rus-ilac-sirketi-promomed-cinde-yeni-arastirma-birimi-acti-1110324753.html

i̇ran

kuzey deniz yolu

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aleksey lihaçev, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), nükleer reaktör, i̇ran, kuzey deniz yolu