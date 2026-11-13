https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/lihacev-dunyada-calisan-her-alti-reaktorden-biri-rus-tasarimi-1110331411.html
Lihaçev: Dünyada çalışan her altı reaktörden biri Rus tasarımı
Lihaçev: Dünyada çalışan her altı reaktörden biri Rus tasarımı
Sputnik Türkiye
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, dünyada faaliyette olan her altı nükleer reaktörden birinin Rus tasarımına göre inşa edildiğini söyledi. 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T18:50+0300
2026-11-13T18:50+0300
2026-11-13T18:50+0300
dünya
aleksey lihaçev
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
nükleer reaktör
i̇ran
kuzey deniz yolu
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, “Dünya Atom Günleri” forumunun açılışında yaptığı konuşmada, Rus nükleer teknolojisinin dünyadaki kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.Lihaçev, “Bugün dünyada çalışan her altı reaktörden biri, Rus tasarımına ve projesine göre inşa edilmiş bir reaktördür” dedi.İran’da planlanan yeni büyük ve küçük ölçekli nükleer santral projelerine de değinen Lihaçev, bu projelerde yürütülecek çalışmaların ülkedeki askeri, siyasi ve ekonomik koşullara bağlı olacağını belirtti.Lihaçev ayrıca Rosatom’un Kuzey Deniz Yolu için farklı türlerde 40’a kadar buz sınıfı gemiye ihtiyaç duyacağını, ilk siparişlerin Rus tersanelerine verileceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/rus-ilac-sirketi-promomed-cinde-yeni-arastirma-birimi-acti-1110324753.html
i̇ran
kuzey deniz yolu
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aleksey lihaçev, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), nükleer reaktör, i̇ran, kuzey deniz yolu
aleksey lihaçev, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), nükleer reaktör, i̇ran, kuzey deniz yolu
Lihaçev: Dünyada çalışan her altı reaktörden biri Rus tasarımı
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, dünyada faaliyette olan her altı nükleer reaktörden birinin Rus tasarımına göre inşa edildiğini söyledi.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, “Dünya Atom Günleri” forumunun açılışında yaptığı konuşmada, Rus nükleer teknolojisinin dünyadaki kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Lihaçev, “Bugün dünyada çalışan her altı reaktörden biri, Rus tasarımına ve projesine göre inşa edilmiş bir reaktördür” dedi.
İran’da planlanan yeni büyük ve küçük ölçekli nükleer santral projelerine de değinen Lihaçev, bu projelerde yürütülecek çalışmaların ülkedeki askeri, siyasi ve ekonomik koşullara bağlı olacağını belirtti.
Lihaçev ayrıca Rosatom’un Kuzey Deniz Yolu için farklı türlerde 40’a kadar buz sınıfı gemiye ihtiyaç duyacağını, ilk siparişlerin Rus tersanelerine verileceğini ifade etti.