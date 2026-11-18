https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/lavrov-batinin-rus-kulturunu-dislama-kampanyasi-basarisizliga-mahkum-1110436098.html
Lavrov: Batı’nın Rus kültürünü ‘dışlama’ kampanyası başarısızlığa mahkum
Lavrov: Batı’nın Rus kültürünü ‘dışlama’ kampanyası başarısızlığa mahkum
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Rus kültürünü ve Rusya’yla bağlantılı her şeyi “dışlamaya” yönelik kampanyasının başarısız olacağını... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T21:48+0300
2026-11-18T21:48+0300
2026-11-18T21:48+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
batı
rus kültürü
rus dili ve edebiyatı
russkiy mir
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105005114_0:0:1121:631_1920x0_80_0_0_a80139a2f3e18626aa4c221cae1944a3.png
Lavrov, Russkiy Mir Vakfı tarafından düzenlenen “Vitaliy Kostomarov Dünya Rus Dili Çalışmalarına Katkı Ödülü” töreninin katılımcılarına video mesaj gönderdi.Ödülün Batı’nın Rus kültürüne ve Rusya’yla bağlantılı her şeye karşı başlattığı “dışlama kampanyasına” verilen anlamlı bir yanıt olduğunu belirten Lavrov, Batı’yı Kiev rejiminin “aşırı Rus karşıtlığını” desteklemekle suçladı.Lavrov, “Bu kampanyanın başarısızlığa mahkum olduğuna hiçbir şüphe yok” ifadesini kullandı.Rus dilinin ve edebiyatının yüzyıllardır kuşaklar arasındaki bağı sağladığını kaydeden Lavrov, bu alanda çalışan kişilerin çabalarının saygıyı ve kapsamlı desteği hak ettiğini dile getirdi.Rusçanın konumunun güçlendirilmesinin dünyadaki kültürel ve medeniyetsel çeşitliliğin korunmasının güvencesi olduğunu vurgulayan Lavrov, bunun şekillenmekte olan “adil ve istikrarlı çok kutuplu düzenin” gerekli koşullarından biri olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/lavrov-rusca-konusanlarin-haklarina-iliskin-talepler-pazarlik-konusu-olamaz-1110410412.html
rusya
batı
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105005114_89:0:1121:774_1920x0_80_0_0_caf99f7ea788c4125d0b00da32b1844d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sergey lavrov, rusya, batı, rus kültürü, rus dili ve edebiyatı, russkiy mir, kiev
sergey lavrov, rusya, batı, rus kültürü, rus dili ve edebiyatı, russkiy mir, kiev
Lavrov: Batı’nın Rus kültürünü ‘dışlama’ kampanyası başarısızlığa mahkum
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Rus kültürünü ve Rusya’yla bağlantılı her şeyi “dışlamaya” yönelik kampanyasının başarısız olacağını belirterek Rusçanın güçlendirilmesinin dünyadaki kültürel çeşitliliğin korunması açısından önem taşıdığını söyledi.
Lavrov, Russkiy Mir Vakfı tarafından düzenlenen “Vitaliy Kostomarov Dünya Rus Dili Çalışmalarına Katkı Ödülü” töreninin katılımcılarına video mesaj gönderdi.
Ödülün Batı’nın Rus kültürüne ve Rusya’yla bağlantılı her şeye karşı başlattığı “dışlama kampanyasına” verilen anlamlı bir yanıt olduğunu belirten Lavrov, Batı’yı Kiev rejiminin “aşırı Rus karşıtlığını” desteklemekle suçladı.
Lavrov, “Bu kampanyanın başarısızlığa mahkum olduğuna hiçbir şüphe yok” ifadesini kullandı.
Rus dilinin ve edebiyatının yüzyıllardır kuşaklar arasındaki bağı sağladığını kaydeden Lavrov, bu alanda çalışan kişilerin çabalarının saygıyı ve kapsamlı desteği hak ettiğini dile getirdi.
Rusçanın konumunun güçlendirilmesinin dünyadaki kültürel ve medeniyetsel çeşitliliğin korunmasının güvencesi olduğunu vurgulayan Lavrov, bunun şekillenmekte olan “adil ve istikrarlı çok kutuplu düzenin” gerekli koşullarından biri olduğunu ifade etti.