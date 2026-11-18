https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/lavrov-batinin-rus-kulturunu-dislama-kampanyasi-basarisizliga-mahkum-1110436098.html

Lavrov: Batı’nın Rus kültürünü ‘dışlama’ kampanyası başarısızlığa mahkum

Lavrov: Batı’nın Rus kültürünü ‘dışlama’ kampanyası başarısızlığa mahkum

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Rus kültürünü ve Rusya’yla bağlantılı her şeyi “dışlamaya” yönelik kampanyasının başarısız olacağını... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T21:48+0300

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Lavrov, Russkiy Mir Vakfı tarafından düzenlenen “Vitaliy Kostomarov Dünya Rus Dili Çalışmalarına Katkı Ödülü” töreninin katılımcılarına video mesaj gönderdi.Ödülün Batı’nın Rus kültürüne ve Rusya’yla bağlantılı her şeye karşı başlattığı “dışlama kampanyasına” verilen anlamlı bir yanıt olduğunu belirten Lavrov, Batı’yı Kiev rejiminin “aşırı Rus karşıtlığını” desteklemekle suçladı.Lavrov, “Bu kampanyanın başarısızlığa mahkum olduğuna hiçbir şüphe yok” ifadesini kullandı.Rus dilinin ve edebiyatının yüzyıllardır kuşaklar arasındaki bağı sağladığını kaydeden Lavrov, bu alanda çalışan kişilerin çabalarının saygıyı ve kapsamlı desteği hak ettiğini dile getirdi.Rusçanın konumunun güçlendirilmesinin dünyadaki kültürel ve medeniyetsel çeşitliliğin korunmasının güvencesi olduğunu vurgulayan Lavrov, bunun şekillenmekte olan “adil ve istikrarlı çok kutuplu düzenin” gerekli koşullarından biri olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/lavrov-rusca-konusanlarin-haklarina-iliskin-talepler-pazarlik-konusu-olamaz-1110410412.html

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sergey lavrov, rusya, batı, rus kültürü, rus dili ve edebiyatı, russkiy mir, kiev