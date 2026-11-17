https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/lavrov-rusca-konusanlarin-haklarina-iliskin-talepler-pazarlik-konusu-olamaz-1110410412.html
Lavrov: Rusça konuşanların haklarına ilişkin talepler pazarlık konusu olamaz
Lavrov: Rusça konuşanların haklarına ilişkin talepler pazarlık konusu olamaz
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev rejiminden Rusça konuşan nüfusun haklarının geri verilmesini ve ayrımcı yasaları kaldırmasını talep ettiklerini... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T22:36+0300
2026-11-17T22:36+0300
2026-11-17T22:36+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da Rusçanın statüsüne ilişkin meselenin çatışmanın nihai çözümüne kadar ertelenmesi ve son müzakerelerde bir araç olarak kullanılması gerektiği yönündeki görüşleri değerlendirdi.21’inci Doğu Asya Zirvesi’nin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, söz konusu taleplerin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın doğrudan uygulanmasıyla ilgili olduğunu belirtti.Lavrov, “Açıkçası, BM Şartı’nın istisnasız bütün ülkelere yönelik hükümlerinin neden pazarlık konusu yapılmak istendiğini anlamıyorum” dedi.Tüm ayrımcı yasaların kaldırılması ve dil haklarının güvence altına alınması gerektiğini belirten Lavrov, bunun “herhangi bir karşılıklı taviz olmaksızın derhal” gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.Lavrov, “Bu, BM üyesi olan her ülkenin yerine getirmesi gereken bir yükümlülüktür” değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rusya-disisleri-bakanligi-ukraynanin-natoya-katilimi-kesinlikle-kabul-edilemez-1110394029.html
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sergey lavrov, rusya, ukrayna, rusça, birleşmiş milletler (bm), doğu asya zirvesi, kiev
sergey lavrov, rusya, ukrayna, rusça, birleşmiş milletler (bm), doğu asya zirvesi, kiev
Lavrov: Rusça konuşanların haklarına ilişkin talepler pazarlık konusu olamaz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev rejiminden Rusça konuşan nüfusun haklarının geri verilmesini ve ayrımcı yasaları kaldırmasını talep ettiklerini belirterek bu konunun siyasi pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da Rusçanın statüsüne ilişkin meselenin çatışmanın nihai çözümüne kadar ertelenmesi ve son müzakerelerde bir araç olarak kullanılması gerektiği yönündeki görüşleri değerlendirdi.
21’inci Doğu Asya Zirvesi’nin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, söz konusu taleplerin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın doğrudan uygulanmasıyla ilgili olduğunu belirtti.
Lavrov, “Açıkçası, BM Şartı’nın istisnasız bütün ülkelere yönelik hükümlerinin neden pazarlık konusu yapılmak istendiğini anlamıyorum” dedi.
Tüm ayrımcı yasaların kaldırılması ve dil haklarının güvence altına alınması gerektiğini belirten Lavrov, bunun “herhangi bir karşılıklı taviz olmaksızın derhal” gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.
Lavrov, “Bu, BM üyesi olan her ülkenin yerine getirmesi gereken bir yükümlülüktür” değerlendirmesinde bulundu.