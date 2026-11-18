https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/kremlin-putin-trump-gorusmesinde-ukrayna-ve-iran-gundeme-gelebilir-1110426264.html
Kremlin: Putin-Trump görüşmesinde Ukrayna ve İran gündeme gelebilir
Kremlin: Putin-Trump görüşmesinde Ukrayna ve İran gündeme gelebilir
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin'in Şenzen kentinde gerçekleşecek temaslarında Ukrayna... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T14:21+0300
2026-11-18T14:21+0300
2026-11-18T14:21+0300
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Çin’in Şenzen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Trump arasında bugün gerçekleşmesi beklenen temasların olası gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İki liderin öncelikli olarak güncel konuları masaya yatıracağını belirten Peskov, "Elbette her şeyden önce Ukrayna gündemde olacak. Eğer zaman kalırsa İran konusunda da görüş alışverişinde bulunacaklardır" ifadelerini kullandı.Putin’in G20 Zirvesi'ne katılımı belirsizPeskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 14-15 Aralık tarihlerinde ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılıp katılmayacağına ilişkin bir soruya temkinli yanıt verdi.Katılım kararının henüz kesinleşmediğini vurgulayan Kremlin Sözcüsü, "Bu durum çok sayıda unsura ve pek çok koşula bağlı" değerlendirmesinde bulundu.Peskov, temmuz ayı sonunda yaptığı bir açıklamada Moskova'nın zirvede üst düzeyde, etkin ve aktif bir şekilde temsil edileceğini bildirmişti.‘Avrupa’nın tutumu barış sürecine katkı sağlar mı şüpheli’Açıklamalarında Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik söylemlerine de değinen Peskov, Brüksel ve Londra'dan gelen açıklamaların yapıcı olmaktan uzak olduğunu kaydetti.Avrupalı yetkililerin barışçıl çözüm arayışına yönelik somut bir irade ortaya koymadığını belirten Peskov, şunları kaydetti:Bu yaklaşıma sahip isimlerin Ukrayna krizinin çözüm sürecine dahil olmasının fayda sağlayıp sağlamayacağı konusunda şüpheleri bulunduğunu ifade eden Peskov, "Öncelikle onların da en azından Amerikalılar kadar samimi bir şekilde bir çözüm formülü bulmaya niyetli olup olmadıklarını anlamak gerekiyor. Belki her zaman başarılı olunmayabilir, belki istendiği kadar hızlı ilerlenmeyebilir ama en azından barışçıl çözüm yoluna girmek için bazı formüller üretmeye çalışmak gerekir. Şu an için Avrupa tarafında böyle bir anlayış görmüyoruz" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/putin-ve-trump-bugun-sincindaki-resmi-davette-bir-araya-geliyor-1110425094.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, donald trump, ukrayna, i̇ran, avrupa
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, donald trump, ukrayna, i̇ran, avrupa
Kremlin: Putin-Trump görüşmesinde Ukrayna ve İran gündeme gelebilir
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin'in Şenzen kentinde gerçekleşecek temaslarında Ukrayna krizini ve İran meselesini ele alabileceklerini bildirdi. Peskov ayrıca, Putin'in Aralık ayında ABD'de düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılımının birçok faktöre bağlı olduğunu belirtti.
Çin’in Şenzen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Trump arasında bugün gerçekleşmesi beklenen temasların olası gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İki liderin öncelikli olarak güncel konuları masaya yatıracağını belirten Peskov, "Elbette her şeyden önce Ukrayna gündemde olacak. Eğer zaman kalırsa İran konusunda da görüş alışverişinde bulunacaklardır" ifadelerini kullandı.
Putin’in G20 Zirvesi'ne katılımı belirsiz
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 14-15 Aralık tarihlerinde ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılıp katılmayacağına ilişkin bir soruya temkinli yanıt verdi.
Katılım kararının henüz kesinleşmediğini vurgulayan Kremlin Sözcüsü, "Bu durum çok sayıda unsura ve pek çok koşula bağlı" değerlendirmesinde bulundu.
Peskov, temmuz ayı sonunda yaptığı bir açıklamada Moskova'nın zirvede üst düzeyde, etkin ve aktif bir şekilde temsil edileceğini bildirmişti.
‘Avrupa’nın tutumu barış sürecine katkı sağlar mı şüpheli’
Açıklamalarında Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik söylemlerine de değinen Peskov, Brüksel ve Londra'dan gelen açıklamaların yapıcı olmaktan uzak olduğunu kaydetti.
Avrupalı yetkililerin barışçıl çözüm arayışına yönelik somut bir irade ortaya koymadığını belirten Peskov, şunları kaydetti:
"Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb hariç, Avrupalılardan Avrupa'nın barışçıl bir çözüme ulaşmaya yardımcı olması gerektiğine dair tek bir açıklama duydunuz mu? Kimse duymadı. Aksine, oldukça saldırgan açıklamalar duyduk. Örneğin Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Brüksel'deki diğer temsilcilerin ve İngiltere yetkililerinin açıklamaları tamamen çatışmacı bir nitelik taşıyor."
Bu yaklaşıma sahip isimlerin Ukrayna krizinin çözüm sürecine dahil olmasının fayda sağlayıp sağlamayacağı konusunda şüpheleri bulunduğunu ifade eden Peskov, "Öncelikle onların da en azından Amerikalılar kadar samimi bir şekilde bir çözüm formülü bulmaya niyetli olup olmadıklarını anlamak gerekiyor. Belki her zaman başarılı olunmayabilir, belki istendiği kadar hızlı ilerlenmeyebilir ama en azından barışçıl çözüm yoluna girmek için bazı formüller üretmeye çalışmak gerekir. Şu an için Avrupa tarafında böyle bir anlayış görmüyoruz" diye konuştu.