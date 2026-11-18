https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/jd-vance-her-seye-hazirlikli-olun-ifadelerini-kullanip-stoga-gerek-yok-dedi-tepki-cekti--1110430531.html

JD Vance, 'her şeye hazırlıklı olun' ifadelerini kullanıp 'stoğa gerek yok' dedi, tepki çekti

JD Vance, 'her şeye hazırlıklı olun' ifadelerini kullanıp 'stoğa gerek yok' dedi, tepki çekti

Sputnik Türkiye

üst üste teknolojik kesintilerin yaşandığı ABD’de Başkan Yardımcısı JD Vance, herkesin kendisine yiyecek stoğu konusunda fikrini sorduğunu söylerken ‘Her şeye hazırlıklı olun’ dedi. Sözleri gündem olurken, tepki de çekti.

2026-11-18T17:25+0300

2026-11-18T17:25+0300

2026-11-18T17:25+0300

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Fox News haber kanalında Laura Ingraham'ın konuğu olan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, “Birçok arkadaşım bana ulaşıp sığınak inşa etme ya da su ve yiyecek stoğu yapma konusunda fikrimi sordu” derken “Bir krizin yaklaştığını görmüyoruz, ama her şeye hazırlıklı olmalısınız” ifadelerini kullandı ve ekledi:Sunucu Ingraham, Vance'e tekrar Amerikalıların büyük bir küresel karmaşaya hazırlanmalarının gerekip gerekmediğini sordu. Bu, İngiltere ve Fransa başta pek çok Avrupa ülkelerinin kendi vatandaşlarına evde günlerce idare edebilecekleri kadar yiyecek ve su istemelerinin ardından geldi.Vance’in ‘olayları geçiştirdiği’ yönünde yorumlar yapıldı.Vance, Pentagon üslerinin 90 gün boyunca şebekeden bağımsız yani, bir anlamda dış dünyayla bağlantısı kesik şekilde çalışmaya hazırlandığına dair haberleri ve bu konudaki diğer iddiaları, "sadece iyi bir yönetim anlayışının gereği; yani ordumuzun, Allah korusun, bir kriz anına hazırlıklı olmasını sağlamak" diyerek geçiştirdi.Bu arada Google, Amerikan iş dünyasını, yapay zeka destekli bilgisayar korsanlarının büyük sistemlere karşı otonom saldırılar düzenlediği konusunda uyarılar da kaldı.Google, kendi bulguları ile geçen hafta yaşanan sistem arızaları arasında herhangi bir bağlantı kurmadı.

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