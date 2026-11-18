https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/james-bond-rolu-icin-5-aday-yaristi-jeff-bezos-robert-pattinson-kararinin-perde-arkasini-anlatti-1110422850.html

James Bond rolü için 5 aday yarıştı: Jeff Bezos, Robert Pattinson kararının perde arkasını anlattı

James Bond rolü için 5 aday yarıştı: Jeff Bezos, Robert Pattinson kararının perde arkasını anlattı

Sputnik Türkiye

Jeff Bezos, James Bond serisinin yeni çekimleri için seçilen İngiliz oyuncu Robert Pattinson'ın kendisini nasıl etkilediğini anlattı. Bezos, 2022'de Amazon... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T12:32+0300

2026-11-18T12:32+0300

2026-11-18T12:32+0300

yaşam

james bond

robert pattinson

jeff bezos

kaliforniya

londra

hollywood

amazon

alacakaranlık

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Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, serinin yeni James Bond'u olarak seçilen İngiliz oyuncu Robert Pattinson'ın belirlenme sürecinde aktif rol aldığını belirterek, oyuncunun seçmelerdeki performansının kendisini ikna ettiğini söyledi.Bezos, Kaliforniya'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Robert Pattinson'ın James Bond rolüne seçilmesinde "büyük ölçüde sürece dahil olduğunu" ifade etti.Başlangıçta Pattinson'ın zaten çok tanınan bir oyuncu olması nedeniyle seçimine mesafeli yaklaştığını belirten Bezos, James Bond rolünün geçmişte genellikle henüz geniş kitlelerce tanınmayan oyunculara verildiğini hatırlattı.Ancak oyuncunun seçmelerdeki performansını gördükten sonra fikrinin değiştiğini kaydeden Bezos, "Seçmelerde onun James Bond olduğu o kadar açıktı ki" dedi.Bezos, beş oyuncunun finale kaldığı seçim sürecinde adayların üç farklı sahneyi kostümleriyle, gerçek setlerde ve diğer oyuncularla birlikte canlandırdığını aktardı. Beş adayın da başarılı olduğunu belirten Bezos, Pattinson'ın performansında farklı bir özellik gördüklerini ve yönetmen Denis Villeneuve dahil karar sürecindeki herkesin Pattinson üzerinde uzlaştığını söyledi.Robert Pattinson, James Bond serisinin 7'nci oyuncusu olacakPattinson'ın pazartesi günü yapılan açıklamada James Bond serisinde 007 karakterinin canlandıran 7'nci oyuncu olacağı duyuruldu. Pattinson, serinin önceki filmlerinde James Bond karakterini canlandıran Daniel Craig'in yerini alacak.Pattinson, 2028'de vizyona girmesi planlanan serinin 26'ncı filminde başrolü üstlenecek. Filmin yönetmenliğini Denis Villeneuve yapacak. Filmin adı ve kesin vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.Londra doğumlu oyuncu, yeni rolüne ilişkin açıklamasında James Bond'un sinemanın en efsanevi karakterlerinden biri olduğunu belirterek, 007 karakterini canlandırma görevini üstlenmenin hayatının en büyük onurlarından biri olduğunu ifade etti.James Bond serisinde yeni dönemYeni film, 1962'de başlayan resmi James Bond serisinde yaratıcı kontrolün Broccoli ailesinin yönetiminde olmadığı ilk yapım olacak. Bond filmlerinin yaratıcı sürecini ilk filmden itibaren yöneten Broccoli ailesi, serinin haklarının bir bölümünü elinde bulunduruyordu.Amazon, serinin ortak hak sahiplerinden MGM stüdyosunu 2022'de satın almıştı.Pattinson'ın seçimi, Hollywood'da sinema izleyicisini salonlara çekmekte zorlanan stüdyoların maliyetleri düşürdüğü ve yapımlarını birleştirdiği bir dönemde geldi. Hollywood çevrelerinde, Pattinson'ın tanınmış bir yıldız olması nedeniyle gişede daha güvenli bir tercih olarak değerlendirildiği belirtiliyor.Pattinson, özellikle Alacakaranlık (Twilight) film serisi ve Batman yapımındaki rolleriyle tanınıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/son-dakika-haberleri-yeni-james-bond-robert-pattinson-oldu-1110377853.html

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james bond, robert pattinson, jeff bezos, kaliforniya, londra, hollywood, amazon, alacakaranlık