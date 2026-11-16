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Yeni James Bond, Robert Pattinson oldu
Yeni James Bond, Robert Pattinson oldu
Sputnik Türkiye
Amazon MGM Studios, Daniel Craig'in rolü bırakmasının ardından yıllardır süren heyecanlı bekleyişe son noktayı koydu ve yeni 007 James Bond'un İngiliz oyuncu Robert Pattinson olduğunu resmen duyurdu.
2026-11-16T18:13+0300
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2017 yılında Daniel Craig'in seriden ayrılacağını açıklamasından bu yana rol için Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Idris Elba, Paul Mescal, Theo James ve Callum Turner gibi pek çok ünlü ismin adı geçiyordu. 40 yaşındaki Robert Pattinson'ın seçilmesiyle birlikte sinema dünyasının en büyük bilmecelerinden biri çözülmüş oldu.Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve varSerinin 26. filmi olacak yeni yapımın kamera arkasında da önemli yer alıyor:Film hakları devredilmiştiBu film, serinin uzun yıllar boyunca yaratıcı kontrolünü elinde tutan Barbara Broccoli ve Michael G. Wilson'ın 2025 yılında hakları yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında devretmesinin ardından, tamamen Amazon MGM Studios kontrolünde çekilecek ilk James Bond filmi olma özelliğini taşıyor. Tam yaratıcı kontrolü devralan Amazon'un, gelecekte Bond evrenine ait yan filmler ve diziler üretmesinin de önü açılmış durumda.Daniel Craig'in beş filmlik döneminde dünya çapında 3.5 milyar dolar gişe hasılatı elde eden ve Oscar ödülleri kazanan seride, Robert Pattinson'ın performansı şimdiden merakla bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/yeni-james-bond-kim-olacak-007-rolu-icin-son-adaylar-belli-oldu-1109788734.html
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robert pattinson, oscar, peaky blinders, daniel craig, henry cavill, amazon
robert pattinson, oscar, peaky blinders, daniel craig, henry cavill, amazon

Yeni James Bond, Robert Pattinson oldu

18:13 16.11.2026 (güncellendi: 18:22 16.11.2026)
© AFP 2023 / CHRIS DELMASRobert Pattinson
Robert Pattinson - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
© AFP 2023 / CHRIS DELMAS
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Amazon MGM Studios, Daniel Craig'in rolü bırakmasının ardından yıllardır süren heyecanlı bekleyişe son noktayı koydu ve yeni 007 James Bond'un İngiliz oyuncu Robert Pattinson olduğunu resmen duyurdu.
2017 yılında Daniel Craig'in seriden ayrılacağını açıklamasından bu yana rol için Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Idris Elba, Paul Mescal, Theo James ve Callum Turner gibi pek çok ünlü ismin adı geçiyordu. 40 yaşındaki Robert Pattinson'ın seçilmesiyle birlikte sinema dünyasının en büyük bilmecelerinden biri çözülmüş oldu.

Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve var

Serinin 26. filmi olacak yeni yapımın kamera arkasında da önemli yer alıyor:
Yönetmen: Dune serisi ve Prisoners filmleriyle tanınan Oscar adayı Denis Villeneuve.
Senarist: Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight.
Yapımcılar: Amy Pascal ve David Heyman.

Film hakları devredilmişti

Bu film, serinin uzun yıllar boyunca yaratıcı kontrolünü elinde tutan Barbara Broccoli ve Michael G. Wilson'ın 2025 yılında hakları yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında devretmesinin ardından, tamamen Amazon MGM Studios kontrolünde çekilecek ilk James Bond filmi olma özelliğini taşıyor. Tam yaratıcı kontrolü devralan Amazon'un, gelecekte Bond evrenine ait yan filmler ve diziler üretmesinin de önü açılmış durumda.
Daniel Craig'in beş filmlik döneminde dünya çapında 3.5 milyar dolar gişe hasılatı elde eden ve Oscar ödülleri kazanan seride, Robert Pattinson'ın performansı şimdiden merakla bekleniyor.
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