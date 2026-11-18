https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/italyada-antisemitizmle-mucadele-yasasi-kabul-edildi-israile-yonelik-elestirilerin-sinirlari-1110418494.html

İtalya'da 'antisemitizmle mücadele' yasası kabul edildi: İsrail'e yönelik eleştirilerin sınırları tartışılıyor

İtalya'da 'antisemitizmle mücadele' yasası kabul edildi: İsrail'e yönelik eleştirilerin sınırları tartışılıyor

Sputnik Türkiye

İtalya Parlamentosu, 'antisemitizle mücadele'yi amaçlayan yasa tasarısını kabul etti. Yasa, İsrail politikalarına yönelik ifade özgürlüğünü kısıtlayabileceği... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T09:55+0300

2026-11-18T09:55+0300

2026-11-18T09:55+0300

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İtalya Parlamentosu, antisemitizmle mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlayan yasa tasarısını kabul etti. Parlamentonun Alt Kanadı, salı günü yapılan oylamada yasa tasarısını 147'ye karşı 93 oyla kabul etti. Beş milletvekili ise çekimser kaldı. Böylece düzenleme parlamentodaki son aşamayı da geçerek yasalaştı.Diğer yandan, Temsilciler Meclisindeki oylama öncesinde muhalefet partileri düzenlemeyi eleştirdi.Muhalefetteki Yeşil ve Sol İttifak (AVS) milletvekili Angelo Bonelli, "Bu, Netanyahu hükümetinin suçlarını ve Filistinlilerin etnik temizliğini örtbas etmek için çıkarılan bir susturma yasasıdır. Meloni hükümeti, Filistin topraklarını yasa dışı işgal edenleri rahatsız etmemeyi tercih ederken buna karşı çıkan herkesi susturmak istiyor. Bu bir rezalettir" değerlendirmesinde bulundu.Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) milletvekili Laura Boldrini, "Çoğunluk aslında antisemitizmle mücadele etmek istemiyor, soykırım yapan İsrail hükümetine yönelik eleştirileri sansürlemek istiyor" dedi.Uluslararası Af Örgütünün (Amnesty) İtalya Şubesinden de Temsilciler Meclisindeki oylamanın ardından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün ifade özgürlüğü için karanlık bir gün" ifadesi kullanıldı.Yerel basındaki bilgilere göre yasa, antisemitizmle mücadele kapsamında yeni suç veya cezalar getirmiyor. Bunun yerine, İtalya'nın mevcut antisemitizmle mücadele stratejisinin uygulanmasına ilişkin ilkeleri belirliyor ve Uluslararası Holokost Anma İttifakı (IHRA) tarafından kabul edilen antisemitizm çalışma tanımına resmen atıfta bulunuyor.Görüşmeler sürerken protestolar başladıDüzenlemeye yönelik tepkiler, parlamento görüşmeleri sürerken Milano'da da protestoya dönüştü. Duomo Meydanı ve La Scala Opera Binası önünde toplanan yüzlerce kişi, Filistin bayrakları ve çeşitli dövizler taşıdı.Protestoya bazı İtalyan Yahudileri ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Muhalefet partileri ve Filistin destekçileri, düzenlemeyi İsrail hükümetine yönelik eleştirileri susturmayı amaçlayan bir girişim olarak nitelendirirken, Demokratik Parti milletvekili Laura Boldrini, yasanın antisemitizmle mücadeleden ziyade İsrail hükümetine yönelik eleştirileri sansürlemeyi hedeflediğini savundu.İtalya'da 'antisemitik olaylar'ın sayısı arttıİtalya'da son dönemlerde antisemitik olaylar yüksek seviyelerde kaydedildi. CDEC Vakfı Antisemitizm Gözlemevi'nin verilerine göre, ülkede 2025 yılında 963 antisemitik olay kaydedildi. Bu sayı, 2024'e kıyasla yaklaşık yüzde 10, 2023'te kaydedilenin iki katından fazla, 2022'deki seviyenin ise beş katı oldu.Araştırmacılar, antisemitik olayların 2026 yılında da yüksek seviyelerde seyretmeye devam ettiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/antisemitizm-ile-suclanan-mark-ruffaloya-180den-fazla-yahudi-isimden-destek-1108424987.html

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