https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/antisemitizm-ile-suclanan-mark-ruffaloya-180den-fazla-yahudi-isimden-destek-1108424987.html
'Antisemitizm' ile suçlanan Mark Ruffalo'ya 180'den fazla Yahudi isimden destek
'Antisemitizm' ile suçlanan Mark Ruffalo'ya 180'den fazla Yahudi isimden destek
Sputnik Türkiye
ABD'li oyuncu ve yönetmen Mark Ruffalo'nun Paramount ile Warner Bros arasındaki 111 milyar dolarlık satın alma anlaşmasına yönelik açıklamalarının ardından... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T11:40+0300
2026-09-02T11:40+0300
2026-09-02T11:49+0300
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ABD'li oyuncu ve yönetmen Mark Ruffalo'ya yönelik 'antisemitizm' suçlamaları karşısında 180'den fazla Yahudi isim, ünlü oyuncuya destek veren açık mektuba imza attı.Ruffalo'nun 21 Ağustos'taki bir paylaşımında Paramount ile Warner Bros arasında yapılan 111 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını 'Filistinlilere yönelik soykırıma ortak olma' olarak nitelendirmesinin ardından başlayan tartışma sürüyor.Paramount'un Ruffalo'yu 'ticari bir anlaşmazlığı bahane ederek' 'antisemitik klişelere' başvurmakla suçlamasının ardından 180'den fazla Yahudi isim, Ruffalo'ya destek veren açık mektubu imzaladı.Mektupta, Ruffalo'nun tepkisinin 'antisemitik' olarak nitelendirilmesinin 'antisemitizmin tehlikeli ve yanlış bir şekilde silah olarak kullanılması' olduğu belirtildi.Mektupta, Ruffalo'ya yönelik 'antisemitizm' suçlamaları 'karalama kampanyası' olarak nitelendirilerek, "Mark Ruffalo'nun yanındayız. Cesurca ayağa kalkıp iktidara karşı gerçeği söyleyen tüm dürüst insanların yanında gururla duruyoruz." ifadesi kullanıldı.Ruffalo'nun açıklamalarının merkezinde, Paramount'un sahibi David Ellison'ın babası Larry Ellison tarafından kurulan Oracle şirketi bulunuyor. Ruffalo, Oracle'ın İsrail ordusuna teknoloji sağladığını iddia etmişti.
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mark ruffalo, yahudiler, abd, gazze, i̇srail, warner bros, hollywood
mark ruffalo, yahudiler, abd, gazze, i̇srail, warner bros, hollywood
'Antisemitizm' ile suçlanan Mark Ruffalo'ya 180'den fazla Yahudi isimden destek
11:40 02.09.2026 (güncellendi: 11:49 02.09.2026)
ABD'li oyuncu ve yönetmen Mark Ruffalo'nun Paramount ile Warner Bros arasındaki 111 milyar dolarlık satın alma anlaşmasına yönelik açıklamalarının ardından 'antisemitizm' ile suçlanmasına 180'den fazla Yahudi isim tepki göstererek açık mektup yayımladı.
ABD'li oyuncu ve yönetmen Mark Ruffalo'ya yönelik 'antisemitizm' suçlamaları karşısında 180'den fazla Yahudi isim, ünlü oyuncuya destek veren açık mektuba imza attı.
Ruffalo'nun 21 Ağustos'taki bir paylaşımında Paramount ile Warner Bros arasında yapılan 111 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını 'Filistinlilere yönelik soykırıma ortak olma' olarak nitelendirmesinin ardından başlayan tartışma sürüyor.
Paramount'un Ruffalo'yu 'ticari bir anlaşmazlığı bahane ederek' 'antisemitik klişelere' başvurmakla suçlamasının ardından 180'den fazla Yahudi isim, Ruffalo'ya destek veren açık mektubu imzaladı.
Mektupta, Ruffalo'nun tepkisinin 'antisemitik' olarak nitelendirilmesinin 'antisemitizmin tehlikeli ve yanlış bir şekilde silah olarak kullanılması' olduğu belirtildi.
Ruffalo
'nun bu anlaşmadaki İsrail etkisine dikkati çekmesinin önemine
işaret edilen mektupta, "Gazze'de yaşananlarla Hollywood'da yaşananlar arasındaki önemli bağlantılara dikkati çekmek, antisemitizmin tam tersidir. Bu, biz Yahudiler için ahlaki bir görevdir."
ifadelerine yer verildi.
Mektupta, Ruffalo'ya yönelik 'antisemitizm' suçlamaları 'karalama kampanyası' olarak nitelendirilerek, "Mark Ruffalo'nun yanındayız. Cesurca ayağa kalkıp iktidara karşı gerçeği söyleyen tüm dürüst insanların yanında gururla duruyoruz." ifadesi kullanıldı.
Ruffalo'nun açıklamalarının merkezinde, Paramount'un sahibi David Ellison'ın babası Larry Ellison tarafından kurulan Oracle şirketi bulunuyor. Ruffalo, Oracle'ın İsrail ordusuna teknoloji sağladığını iddia etmişti.