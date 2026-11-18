https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/istanbullular-dikkat-d-100-bu-gece-8-saat-trafige-kapatilacak-1110426114.html
İstanbullular dikkat: D-100 bu gece 8 saat trafiğe kapatılacak
İstanbullular dikkat: D-100 bu gece 8 saat trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü üzerinde yapılacak çalışma nedeniyle karayolunun Edirne istikameti bu gece saat 22.00'den yarın 06.00'ya kadar... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T14:17+0300
2026-11-18T14:17+0300
2026-11-18T14:17+0300
türki̇ye
kadıköy
d-100 karayolu
trafik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105336026_88:0:776:387_1920x0_80_0_0_2d524ad2d6124d4643624453f53a6515.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre çalışma, Bostancı Köprüsü'nde gerçekleştirilecek.Düzenleme kapsamında D-100 karayolunun Edirne istikametinde trafik akışı 22.00-06.00 saatleri arasında durdurulacak.Bostancı Köprüsü'nde çalışma yapılacakTrafik düzenlemesinin, Bostancı Köprüsü'nde kompozit fasya üzerine köprü isminin yazılması çalışması nedeniyle uygulanacağı bildirildi.Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun yeniden araç trafiğine açılması planlanıyor.Araçlar yan yola yönlendirilecekKapanış sırasında D-100 Edirne istikametini kullanacak araçlar için alternatif geçiş güzergahı da belirlendi.Saat 22.00 ile 06.00 arasındaki çalışma boyunca araç geçişleri Edirne yönündeki yan yoldan sağlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/adalet-bakani-akin-gurlekten-fon-sorusturmalari-aciklamasi-cezaevlerinden-de-basvuru-var-1110423251.html
türki̇ye
kadıköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105336026_174:0:690:387_1920x0_80_0_0_7e7a0036706a88c9cd6c01a3673d8dc9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kadıköy, d-100 karayolu, trafik
kadıköy, d-100 karayolu, trafik
İstanbullular dikkat: D-100 bu gece 8 saat trafiğe kapatılacak
İstanbul Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü üzerinde yapılacak çalışma nedeniyle karayolunun Edirne istikameti bu gece saat 22.00'den yarın 06.00'ya kadar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre çalışma, Bostancı Köprüsü'nde gerçekleştirilecek.
Düzenleme kapsamında D-100 karayolunun Edirne istikametinde trafik akışı 22.00-06.00 saatleri arasında durdurulacak.
Bostancı Köprüsü'nde çalışma yapılacak
Trafik düzenlemesinin, Bostancı Köprüsü'nde kompozit fasya üzerine köprü isminin yazılması çalışması nedeniyle uygulanacağı bildirildi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun yeniden araç trafiğine açılması planlanıyor.
Araçlar yan yola yönlendirilecek
Kapanış sırasında D-100 Edirne istikametini kullanacak araçlar için alternatif geçiş güzergahı da belirlendi.
Saat 22.00 ile 06.00 arasındaki çalışma boyunca araç geçişleri Edirne yönündeki yan yoldan sağlanacak.