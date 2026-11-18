https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/istanbullular-dikkat-d-100-bu-gece-8-saat-trafige-kapatilacak-1110426114.html

İstanbullular dikkat: D-100 bu gece 8 saat trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat: D-100 bu gece 8 saat trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü üzerinde yapılacak çalışma nedeniyle karayolunun Edirne istikameti bu gece saat 22.00'den yarın 06.00'ya kadar... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T14:17+0300

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türki̇ye

kadıköy

d-100 karayolu

trafik

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre çalışma, Bostancı Köprüsü'nde gerçekleştirilecek.Düzenleme kapsamında D-100 karayolunun Edirne istikametinde trafik akışı 22.00-06.00 saatleri arasında durdurulacak.Bostancı Köprüsü'nde çalışma yapılacakTrafik düzenlemesinin, Bostancı Köprüsü'nde kompozit fasya üzerine köprü isminin yazılması çalışması nedeniyle uygulanacağı bildirildi.Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun yeniden araç trafiğine açılması planlanıyor.Araçlar yan yola yönlendirilecekKapanış sırasında D-100 Edirne istikametini kullanacak araçlar için alternatif geçiş güzergahı da belirlendi.Saat 22.00 ile 06.00 arasındaki çalışma boyunca araç geçişleri Edirne yönündeki yan yoldan sağlanacak.

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türki̇ye

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kadıköy, d-100 karayolu, trafik