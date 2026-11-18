https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/istanbulda-yol-coktu-arac-insaat-cukuruna-dustu-1110430993.html
İstanbul'da yol çöktü: Park halindeki araç inşaat çukuruna düştü
İstanbul'da yol çöktü: Park halindeki araç inşaat çukuruna düştü
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yolun çökmesi sonucu askıda kalan park halindeki iki araçtan biri inşaat alanına düşerek zarar gördü. 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T17:30+0300
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İstanbul Maltepe'de yolun bir kısmı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Bölgede park halindeki iki araç askıda kaldı. Araçlardan biri daha sonra inşaat alanına düşerek zarar gördü. Yol bir anda çöktü Altıntepe Mahallesi Sırmakeş Sokak'ta yolun bir kısmı henüz bilinmeyen nedenle inşaat alanına doğru çöktü. Çökme sırasında yol kenarındaki aydınlatma direği devrilirken park halindeki 2 araç askıda kaldı. Araçlardan biri daha sonra inşaat alanına düştü.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri sokağı trafiğe kapattı.Ekiplerin çalışmasıyla araçlar bulundukları yerden çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/istanbul-icin-saat-verildi-tahminler-degisti-hizi-85-kilometreyi-bulabilir-1110420970.html
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maltepe
İstanbul'da yol çöktü: Park halindeki araç inşaat çukuruna düştü
İstanbul'da yolun çökmesi sonucu askıda kalan park halindeki iki araçtan biri inşaat alanına düşerek zarar gördü.
İstanbul Maltepe'de yolun bir kısmı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Bölgede park halindeki iki araç askıda kaldı. Araçlardan biri daha sonra inşaat alanına düşerek zarar gördü.
Altıntepe Mahallesi Sırmakeş Sokak'ta yolun bir kısmı henüz bilinmeyen nedenle inşaat alanına doğru çöktü. Çökme sırasında yol kenarındaki aydınlatma direği devrilirken park halindeki 2 araç askıda kaldı. Araçlardan biri daha sonra inşaat alanına düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri sokağı trafiğe kapattı.
Ekiplerin çalışmasıyla araçlar bulundukları yerden çekildi.