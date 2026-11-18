https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/istanbul-icin-saat-verildi-tahminler-degisti-hizi-85-kilometreyi-bulabilir-1110420970.html
İstanbul için saat verildi, tahminler değişti: Hızı 85 kilometreyi bulabilir
İstanbul için saat verildi, tahminler değişti: Hızı 85 kilometreyi bulabilir
Sputnik Türkiye
AKOM, İstanbul'da etkisini artırması beklenen lodosun cuma günü kısa süreli hamlelerle 85 km/saate ulaşabileceğini bildirdi. İstanbul Valiliği kuvvetli... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T11:38+0300
2026-11-18T11:38+0300
2026-11-18T11:38+0300
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İstanbul'da lodos ve fırtına nedeniyle peş peşe uyarılar geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün şiddetini artırması beklenen rüzgarın cuma günü kısa süreli hamlelerle 85 kilometre/saate ulaşabileceğini bildirdi.İstanbul Valiliği de kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği risklere karşı vatandaşları uyardı. Elverişsiz hava koşulları deniz ulaşımını da etkilerken, Şehir Hatları bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını açıkladı.AKOM: Lodos bugün şiddetini artıracakAKOM'un açıklamasına göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde alçak basınç sistemlerinin etkisi devam ediyor.Kentte halihazırda etkili olan lodosun, bugün saat 11.00 itibarıyla 40-75 kilometre/saate ulaşması bekleniyor.Cuma günü 85 kilometreye ulaşabilirAKOM'un tahminine göre rüzgarın cuma günü saat 03.00'ten itibaren daha da kuvvetlenmesi bekleniyor.Rüzgarın kısa süreli hamlelerle 60-85 kilometre/saat hızla kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.AKOM, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısıİstanbul Valiliği de bugün etkisini artırması ve perşembe öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.Valiliğin açıklamasında rüzgarın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:"Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildiLodos ve elverişsiz hava koşulları İstanbul'daki deniz ulaşımını da etkiledi.Şehir Hatları, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı ile Büyükada-Sedef Adası seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını açıkladı.Aşiyan seferlerinde güzergah değişikliğiHava koşulları nedeniyle bazı Şehir Hatları güzergahlarında da geçici değişikliğe gidildi.Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar olarak gerçekleştirilecek.Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı ise geçici olarak Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek güzergahında hizmet verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/meteorolojiden-12-ile-kritik-uyari-saatler-belli-oldu-firtina-kapida-1110413024.html
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hava durumu, istanbul hava durumu, lodos, fırtına
hava durumu, istanbul hava durumu, lodos, fırtına
İstanbul için saat verildi, tahminler değişti: Hızı 85 kilometreyi bulabilir
AKOM, İstanbul'da etkisini artırması beklenen lodosun cuma günü kısa süreli hamlelerle 85 km/saate ulaşabileceğini bildirdi. İstanbul Valiliği kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı uyarırken, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı Şehir Hatları seferleri iptal edildi.
İstanbul'da lodos ve fırtına nedeniyle peş peşe uyarılar geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün şiddetini artırması beklenen rüzgarın cuma günü kısa süreli hamlelerle 85 kilometre/saate ulaşabileceğini bildirdi.
İstanbul Valiliği de kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği risklere karşı vatandaşları uyardı. Elverişsiz hava koşulları deniz ulaşımını da etkilerken, Şehir Hatları bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını açıkladı.
AKOM: Lodos bugün şiddetini artıracak
AKOM'un açıklamasına göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde alçak basınç sistemlerinin etkisi devam ediyor.
Kentte halihazırda etkili olan lodosun, bugün saat 11.00 itibarıyla 40-75 kilometre/saate ulaşması bekleniyor.
Cuma günü 85 kilometreye ulaşabilir
AKOM'un tahminine göre rüzgarın cuma günü saat 03.00'ten itibaren daha da kuvvetlenmesi bekleniyor.
Rüzgarın kısa süreli hamlelerle 60-85 kilometre/saat hızla kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.
AKOM, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği de bugün etkisini artırması ve perşembe öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.
Valiliğin açıklamasında rüzgarın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Lodos ve elverişsiz hava koşulları İstanbul'daki deniz ulaşımını da etkiledi.
Şehir Hatları, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı ile Büyükada-Sedef Adası seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını açıkladı.
Aşiyan seferlerinde güzergah değişikliği
Hava koşulları nedeniyle bazı Şehir Hatları güzergahlarında da geçici değişikliğe gidildi.
Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar olarak gerçekleştirilecek.
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı ise geçici olarak Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek güzergahında hizmet verecek.