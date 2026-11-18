https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/istanbulda-iski-hizmet-bedellerine-zam-yeni-tarife-1-ocakta-basliyor-1110436402.html

İstanbul'da İSKİ hizmet bedellerine zam: Yeni tarife 1 Ocak'ta başlıyor

İstanbul'da İSKİ hizmet bedellerine zam: Yeni tarife 1 Ocak'ta başlıyor

Sputnik Türkiye

İSKİ Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni tarifeyle su kapama-açma bedeli yüzde 19.72 zamlanarak 607 liraya, vidanjör hizmeti bedeli ise yüzde 40.18 artışla 2... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T22:14+0300

2026-11-18T22:14+0300

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.Toplantı kapsamında düzenlenen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda, "İSKİ 2027 Yılı Hizmet Bedeli Tarifeleri" teklifi ele alındı.İSKİ Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni tarifeyle su kapama-açma bedeline yüzde 19.72, vidanjör hizmeti bedeline ise yüzde 40.18 zam yapıldı.Kabul edilen teklife göre, 507 lira olan su kapama-açma bedeli 607 liraya, bin 807 lira olan vidanjör hizmeti bedeli ise 2 bin 533 liraya çıkarıldı.Yeni tarifelerin 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.Öte yandan TÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarının ortalaması esas alınarak su tarifelerine her ay zam yapılması teklifi, 2027 yılında aylık zam oranının yüzde 2'yi aşmaması şartıyla kabul edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/iski-duyurdu-bugun-bu-mahallelerde-su-yok-11-saat-su-kesintisi-olacak-1109727522.html

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i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), saraçhane, zam, ara zam, ek zam, su faturası