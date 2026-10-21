https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/iski-duyurdu-bugun-bu-mahallelerde-su-yok-11-saat-su-kesintisi-olacak-1109727522.html

İSKİ duyurdu, bugün bu mahallelerde su yok: 11 saat su kesintisi olacak

İSKİ duyurdu, bugün bu mahallelerde su yok: 11 saat su kesintisi olacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bugün bazı ilçelerde saat 10.00'dan itibaren su kesintisi uygulanıyor. İSKİ tarafından hanelere 11 saat su verilmeyeceği duyuruldu. Hangi ilçe ve... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T11:08+0300

2026-10-21T11:08+0300

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yaşam

i̇stanbul

hadımköy

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

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İstanbul'da bugün isale hattı çalışmaları yapılıyor.İSKİ çalışmalar nedeniyle dün, 3 ilçe su kesintisi yaşanacağı duyurarak vatandaşları uyarmıştı.İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde deplase çalışmaları tamamlanan 800 milimetre ve 400 milimetre çapındaki isale hatlarının mevcut isale hatlarına bağlantı çalışmaları başladı.Kesinti bugün saat 10.00'da başladı ve 11 saat sürecek.Suların akşam saat 21.00'de gelmesi bekleniyor.İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…Hangi mahallelerde su yok?Başakşehir'de Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Esenyurt'ta Orhangazi Mahallesi ile Arnavutköy'de Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören, Yeşilbayır ve Dursunköy mahallelerine su verilemeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/16-saat-su-kesilecek-istanbul-maltepede-hangi-mahallelerde-su-kesintisi-olacak-1109468304.html

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i̇stanbul, hadımköy, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)