https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/iski-duyurdu-bugun-bu-mahallelerde-su-yok-11-saat-su-kesintisi-olacak-1109727522.html
İSKİ duyurdu, bugün bu mahallelerde su yok: 11 saat su kesintisi olacak
İSKİ duyurdu, bugün bu mahallelerde su yok: 11 saat su kesintisi olacak
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bugün bazı ilçelerde saat 10.00'dan itibaren su kesintisi uygulanıyor. İSKİ tarafından hanelere 11 saat su verilmeyeceği duyuruldu. Hangi ilçe ve... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T11:08+0300
2026-10-21T11:08+0300
2026-10-21T11:08+0300
yaşam
i̇stanbul
hadımköy
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_1ccf0fd44af1f3cdbf477bed1952b345.jpg
İstanbul'da bugün isale hattı çalışmaları yapılıyor.İSKİ çalışmalar nedeniyle dün, 3 ilçe su kesintisi yaşanacağı duyurarak vatandaşları uyarmıştı.İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde deplase çalışmaları tamamlanan 800 milimetre ve 400 milimetre çapındaki isale hatlarının mevcut isale hatlarına bağlantı çalışmaları başladı.Kesinti bugün saat 10.00'da başladı ve 11 saat sürecek.Suların akşam saat 21.00'de gelmesi bekleniyor.İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…Hangi mahallelerde su yok?Başakşehir'de Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Esenyurt'ta Orhangazi Mahallesi ile Arnavutköy'de Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören, Yeşilbayır ve Dursunköy mahallelerine su verilemeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/16-saat-su-kesilecek-istanbul-maltepede-hangi-mahallelerde-su-kesintisi-olacak-1109468304.html
i̇stanbul
hadımköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_80:0:944:648_1920x0_80_0_0_0d8a9385db5dca9ed452d6ebd6d2e1ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, hadımköy, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
i̇stanbul, hadımköy, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
İSKİ duyurdu, bugün bu mahallelerde su yok: 11 saat su kesintisi olacak
İstanbul'da bugün bazı ilçelerde saat 10.00'dan itibaren su kesintisi uygulanıyor. İSKİ tarafından hanelere 11 saat su verilmeyeceği duyuruldu. Hangi ilçe ve mahallelerinde su kesintisi yaşanacak?
İstanbul'da bugün isale hattı çalışmaları yapılıyor.
İSKİ çalışmalar nedeniyle dün, 3 ilçe su kesintisi yaşanacağı duyurarak vatandaşları uyarmıştı.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde deplase çalışmaları tamamlanan 800 milimetre ve 400 milimetre çapındaki isale hatlarının mevcut isale hatlarına bağlantı çalışmaları başladı.
Kesinti bugün saat 10.00'da başladı ve 11 saat sürecek.
Suların akşam saat 21.00'de gelmesi bekleniyor.
İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…
Hangi mahallelerde su yok?
Başakşehir'de Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Esenyurt'ta Orhangazi Mahallesi ile Arnavutköy'de Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören, Yeşilbayır ve Dursunköy mahallelerine su verilemeyecek.