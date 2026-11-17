https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/abd-ulusal-guvenlik-ajansinin-gizli-agi-coktu-1110410667.html
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın gizli ağı çöktü
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın gizli ağı çöktü
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) gizli bilgilerin paylaşımında kullandığı kurum içi iletişim ağı devre dışı kaldı. CNN’e konuşan altı kaynağa göre... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T23:21+0300
2026-11-17T23:21+0300
2026-11-17T23:21+0300
dünya
abd
donald trump
ulusal güvenlik kurumu (nsa)
ulusal güvenlik ajansı
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ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) kurum çalışanları arasındaki gizli iletişimi sağlayan NSA Net ağına erişim kesildi. CNN’in konuya yakın altı kaynağa dayandırdığı haberinde, yüksek güvenlikli iletişim sisteminin hizmet dışı kaldığı bildirildi.Kurum içerisinde gizli bilgilerin paylaşılması için kullanılan ağdaki sorunun kapsamı ve etkileri araştırılırken, NSA personelinin işe geliş saatlerinin kademeli olarak düzenlendiği belirtildi.Yetkililer, kesintinin arkasında bir siber saldırı olduğuna ilişkin herhangi bir işaret tespit etmedi.Yaşanan aksaklığa rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın acil istihbarat bilgilerine erişiminde sorun beklenmediği bildirildi. ABD'li bir yetkili, NSA Net'teki kesintinin Trump'ın Asya ziyareti sırasında kritik bilgilerin kendisine ulaştırılmasını engellemeyeceğini ifade etti.ABD yönetiminin, başkanla güvenli iletişimi sürdürmek amacıyla alternatif sistemlere ve yedek iletişim ağlarına sahip olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/abdde-pesi-sira-arizalar-microsoft-kesintisi-binlerce-ucusun-durmasi-ve-en-son-bankacilik-sistemi-1110396691.html
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abd, donald trump, ulusal güvenlik kurumu (nsa), ulusal güvenlik ajansı
abd, donald trump, ulusal güvenlik kurumu (nsa), ulusal güvenlik ajansı
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın gizli ağı çöktü
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) gizli bilgilerin paylaşımında kullandığı kurum içi iletişim ağı devre dışı kaldı. CNN’e konuşan altı kaynağa göre kesintinin nedeni henüz netleşmezken, olayın siber saldırıyla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bulgu bulunmuyor.
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) kurum çalışanları arasındaki gizli iletişimi sağlayan NSA Net ağına erişim kesildi. CNN’in konuya yakın altı kaynağa dayandırdığı haberinde, yüksek güvenlikli iletişim sisteminin hizmet dışı kaldığı bildirildi.
Kurum içerisinde gizli bilgilerin paylaşılması için kullanılan ağdaki sorunun kapsamı ve etkileri araştırılırken, NSA personelinin işe geliş saatlerinin kademeli olarak düzenlendiği belirtildi.
Yetkililer, kesintinin arkasında bir siber saldırı olduğuna ilişkin herhangi bir işaret tespit etmedi.
Yaşanan aksaklığa rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın acil istihbarat bilgilerine erişiminde sorun beklenmediği bildirildi. ABD'li bir yetkili, NSA Net'teki kesintinin Trump'ın Asya ziyareti sırasında kritik bilgilerin kendisine ulaştırılmasını engellemeyeceğini ifade etti.
ABD yönetiminin, başkanla güvenli iletişimi sürdürmek amacıyla alternatif sistemlere ve yedek iletişim ağlarına sahip olduğu kaydedildi.