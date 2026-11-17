https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/abd-ulusal-guvenlik-ajansinin-gizli-agi-coktu-1110410667.html

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın gizli ağı çöktü

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın gizli ağı çöktü

Sputnik Türkiye

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) gizli bilgilerin paylaşımında kullandığı kurum içi iletişim ağı devre dışı kaldı. CNN’e konuşan altı kaynağa göre... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T23:21+0300

2026-11-17T23:21+0300

2026-11-17T23:21+0300

dünya

abd

donald trump

ulusal güvenlik kurumu (nsa)

ulusal güvenlik ajansı

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ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) kurum çalışanları arasındaki gizli iletişimi sağlayan NSA Net ağına erişim kesildi. CNN’in konuya yakın altı kaynağa dayandırdığı haberinde, yüksek güvenlikli iletişim sisteminin hizmet dışı kaldığı bildirildi.Kurum içerisinde gizli bilgilerin paylaşılması için kullanılan ağdaki sorunun kapsamı ve etkileri araştırılırken, NSA personelinin işe geliş saatlerinin kademeli olarak düzenlendiği belirtildi.Yetkililer, kesintinin arkasında bir siber saldırı olduğuna ilişkin herhangi bir işaret tespit etmedi.Yaşanan aksaklığa rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın acil istihbarat bilgilerine erişiminde sorun beklenmediği bildirildi. ABD'li bir yetkili, NSA Net'teki kesintinin Trump'ın Asya ziyareti sırasında kritik bilgilerin kendisine ulaştırılmasını engellemeyeceğini ifade etti.ABD yönetiminin, başkanla güvenli iletişimi sürdürmek amacıyla alternatif sistemlere ve yedek iletişim ağlarına sahip olduğu kaydedildi.

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Sputnik Türkiye

abd, donald trump, ulusal güvenlik kurumu (nsa), ulusal güvenlik ajansı