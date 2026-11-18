https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/ispanyada-julio-iglesias-hakkinda-cinsel-istismar-sorusturmasi-baslatildi-1110431512.html

İspanya'da Julio Iglesias hakkında cinsel istismar soruşturması başlatıldı

İspanya'da Julio Iglesias hakkında cinsel istismar soruşturması başlatıldı

Sputnik Türkiye

İspanya'da mahkeme, dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias hakkında iki eski kadın çalışanının cinsel istismar ve fiziksel şiddet iddiaları üzerine ceza soruşturması açılmasına karar verdi.

2026-11-18T17:40+0300

2026-11-18T17:40+0300

2026-11-18T17:40+0300

yaşam

julio iglesias

cinsel taciz

dava

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103962/45/1039624562_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_fb8d57584c6716e09f7f10b749f4184e.jpg

İspanya Ulusal Mahkemesi (Audiencia Nacional), 83 yaşındaki şarkıcı hakkında çarşamba günü soruşturma başlattı. Karar, Iglesias'ın Karayipler'deki mülklerinde çalışan iki kadının, 2021 yılında cinsel istismar ve farklı türlerde kötü muameleye maruz kaldıklarını öne sürerek yaptığı şikayetin ardından geldi.Iglesias ise suçlamaları "kesinlikle asılsız" olarak nitelendirerek hiçbir kadına "istismarda bulunmadığını, baskı uygulamadığını veya saygısızlık etmediğini" savundu.Mahkeme, şikayetçilerden birinin verdiği ifadeyi ceza soruşturması başlatılması için yeterli dayanak olarak değerlendirdi. Açıklamada, kadınlardan birinin sunduğu fotoğrafta kolunda zorla tutulmuş olabileceğini düşündüren bir morluk bulunduğu belirtildi. Aynı fotoğrafta uyluk bölgesinde insan ısırığı olabileceği değerlendirilen iki izin yer aldığı, kadının bunların cinsel nitelikteki eylemlere zorla katılması sonucunda oluştuğunu ileri sürdüğü aktarıldı.Mahkeme, iki kadını 3 Şubat'ta ifade vermek üzere duruşmaya çağırdı.İlk şikayet ocak ayında kapatılmıştıKadınların daha önce yaptığı ilk başvuru, İspanya mahkemelerinin Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti'nde işlendiği iddia edilen suçları yargılama yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle ocak ayında kapatılmıştı.Kadınları temsil eden Women's Link Worldwide adlı kuruluş ise İspanya ile ilgili bağlantıların bulunması halinde ülke mahkemelerinin yurt dışında işlendiği iddia edilen suçları da soruşturabileceğini savunmuştu.Kuruluş, İspanyol vatandaşlarının ülke dışında suç işlemesi durumunda, söz konusu eylemin gerçekleştiği ülkede de suç sayılması koşuluyla İspanya'da yargılanabileceklerini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/jd-vance-her-seye-hazirlikli-olun-ifadelerini-kullanip-stoga-gerek-yok-dedi-tepki-cekti--1110430531.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

julio iglesias, cinsel taciz, dava