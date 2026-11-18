https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/ispanyada-julio-iglesias-hakkinda-cinsel-istismar-sorusturmasi-baslatildi-1110431512.html
İspanya'da Julio Iglesias hakkında cinsel istismar soruşturması başlatıldı
İspanya'da Julio Iglesias hakkında cinsel istismar soruşturması başlatıldı
Sputnik Türkiye
İspanya'da mahkeme, dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias hakkında iki eski kadın çalışanının cinsel istismar ve fiziksel şiddet iddiaları üzerine ceza soruşturması açılmasına karar verdi.
2026-11-18T17:40+0300
2026-11-18T17:40+0300
2026-11-18T17:40+0300
yaşam
julio iglesias
cinsel taciz
dava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103962/45/1039624562_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_fb8d57584c6716e09f7f10b749f4184e.jpg
İspanya Ulusal Mahkemesi (Audiencia Nacional), 83 yaşındaki şarkıcı hakkında çarşamba günü soruşturma başlattı. Karar, Iglesias'ın Karayipler'deki mülklerinde çalışan iki kadının, 2021 yılında cinsel istismar ve farklı türlerde kötü muameleye maruz kaldıklarını öne sürerek yaptığı şikayetin ardından geldi.Iglesias ise suçlamaları "kesinlikle asılsız" olarak nitelendirerek hiçbir kadına "istismarda bulunmadığını, baskı uygulamadığını veya saygısızlık etmediğini" savundu.Mahkeme, şikayetçilerden birinin verdiği ifadeyi ceza soruşturması başlatılması için yeterli dayanak olarak değerlendirdi. Açıklamada, kadınlardan birinin sunduğu fotoğrafta kolunda zorla tutulmuş olabileceğini düşündüren bir morluk bulunduğu belirtildi. Aynı fotoğrafta uyluk bölgesinde insan ısırığı olabileceği değerlendirilen iki izin yer aldığı, kadının bunların cinsel nitelikteki eylemlere zorla katılması sonucunda oluştuğunu ileri sürdüğü aktarıldı.Mahkeme, iki kadını 3 Şubat'ta ifade vermek üzere duruşmaya çağırdı.İlk şikayet ocak ayında kapatılmıştıKadınların daha önce yaptığı ilk başvuru, İspanya mahkemelerinin Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti'nde işlendiği iddia edilen suçları yargılama yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle ocak ayında kapatılmıştı.Kadınları temsil eden Women's Link Worldwide adlı kuruluş ise İspanya ile ilgili bağlantıların bulunması halinde ülke mahkemelerinin yurt dışında işlendiği iddia edilen suçları da soruşturabileceğini savunmuştu.Kuruluş, İspanyol vatandaşlarının ülke dışında suç işlemesi durumunda, söz konusu eylemin gerçekleştiği ülkede de suç sayılması koşuluyla İspanya'da yargılanabileceklerini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/jd-vance-her-seye-hazirlikli-olun-ifadelerini-kullanip-stoga-gerek-yok-dedi-tepki-cekti--1110430531.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103962/45/1039624562_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_db3c9eb2e32c21ded345cf3020d070a4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
julio iglesias, cinsel taciz, dava
julio iglesias, cinsel taciz, dava
İspanya'da Julio Iglesias hakkında cinsel istismar soruşturması başlatıldı
İspanya'da mahkeme, dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias hakkında iki eski kadın çalışanının cinsel istismar ve fiziksel şiddet iddiaları üzerine ceza soruşturması açılmasına karar verdi. Iglesias ise hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddediyor.
İspanya Ulusal Mahkemesi (Audiencia Nacional), 83 yaşındaki şarkıcı hakkında çarşamba günü soruşturma başlattı. Karar, Iglesias'ın Karayipler'deki mülklerinde çalışan iki kadının, 2021 yılında cinsel istismar ve farklı türlerde kötü muameleye maruz kaldıklarını öne sürerek yaptığı şikayetin ardından geldi.
Kadınlardan biri ev işlerinde çalışan bir personel, diğeri ise fizyoterapist
olarak görev yapıyordu. İki kadın, Iglesias'ın Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti'ndeki mülklerinde çalıştıkları sırada istismara uğradıklarını iddia ediyor.
Iglesias ise suçlamaları "kesinlikle asılsız" olarak nitelendirerek hiçbir kadına "istismarda bulunmadığını, baskı uygulamadığını veya saygısızlık etmediğini" savundu.
Mahkeme açıklamasında, cinsel saldırı da dahil olmak üzere çeşitli suçları kapsayan "cinsel özgürlüğe karşı suçlar" ile fiziksel zarar verme ve aşağılayıcı muamele iddialarının inceleneceği belirtildi. Bununla birlikte, iddia edilen bazı suçların zamanaşımına uğramış olabileceği kaydedildi. İnsan ticareti ve işçi haklarının ihlali yönündeki diğer suçlamalar ise soruşturma kapsamına alınmadı.
Mahkeme, şikayetçilerden birinin verdiği ifadeyi ceza soruşturması başlatılması için yeterli dayanak olarak değerlendirdi. Açıklamada, kadınlardan birinin sunduğu fotoğrafta kolunda zorla tutulmuş olabileceğini düşündüren bir morluk bulunduğu belirtildi. Aynı fotoğrafta uyluk bölgesinde insan ısırığı olabileceği değerlendirilen iki izin yer aldığı, kadının bunların cinsel nitelikteki eylemlere zorla katılması sonucunda oluştuğunu ileri sürdüğü aktarıldı.
Mahkeme, iki kadını 3 Şubat'ta ifade vermek üzere duruşmaya çağırdı.
İlk şikayet ocak ayında kapatılmıştı
Kadınların daha önce yaptığı ilk başvuru, İspanya mahkemelerinin Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti'nde işlendiği iddia edilen suçları yargılama yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle ocak ayında kapatılmıştı.
Kadınları temsil eden Women's Link Worldwide adlı kuruluş ise İspanya ile ilgili bağlantıların bulunması halinde ülke mahkemelerinin yurt dışında işlendiği iddia edilen suçları da soruşturabileceğini savunmuştu.
Kuruluş, İspanyol vatandaşlarının ülke dışında suç işlemesi durumunda, söz konusu eylemin gerçekleştiği ülkede de suç sayılması koşuluyla İspanya'da yargılanabileceklerini belirtmişti.