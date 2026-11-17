https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/kalibaftan-abd-basinina-cift-kullanimli-baraj-yaniti-ayni-mantigi-uygulayacagiz-1110389025.html

Kalibaf'tan ABD basınına 'çift kullanımlı baraj' yanıtı: Aynı mantığı uygulayacağız

Kalibaf'tan ABD basınına 'çift kullanımlı baraj' yanıtı: Aynı mantığı uygulayacağız

Sputnik Türkiye

İran Meclis Başkanı Kalibaf, İran'daki bazı barajların füze tesisleriyle bağlantılı olabileceğine ilişkin habere tepki göstererek ABD ve İsrail üslerine yakın... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T10:02+0300

2026-11-17T10:02+0300

2026-11-17T10:02+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

muhammed bakır kalibaf

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i̇ran

abd

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD basınında İran'daki bazı barajların füze tesisleriyle bağlantılı olabileceği yönünde yayımlanan habere tepki göstererek, ABD veya İsrail üslerine yakın sivil altyapı tesislerini de aynı gerekçeyle çift kullanımlı kabul edeceklerini bildirdi.Kalibaf, The New York Times (NYT) gazetesinin İran'daki bazı barajların füze tesisleriyle bağlantılı olabileceğine ilişkin haberine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.İran Meclis Başkanı, ABD ve İsrail'in İran'daki sivil altyapıya yönelik yeni saldırılar hazırladığını öne sürerek, söz konusu haberde İran'ın füze tesislerine yakın barajların "çift kullanımlı" olarak nitelendirildiğine dikkati çekti.Kalibaf, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Ne olmuştu?The New York Times gazetesi, İran'daki bazı barajların yalnızca tarımsal sulama ve elektrik üretimi amacıyla değil, yer altındaki askeri tesislere destek sağlamak için de inşa edilmiş olabileceğini iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/abd-ucak-gemisi-uss-theodore-roosevelt-ortadoguya-ulasti-1110384401.html

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abd, muhammed bakır kalibaf, i̇srail, i̇ran, abd, the new york times (nyt)