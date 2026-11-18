https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/haluk-leventin-kuzeni-de-sikayetci-oldu--gerekirse-helikopterle-gelirim-dedi-1110417177.html

Haluk Levent'in kuzeni de şikayetçi oldu: 'Gerekirse helikopterle gelirim' dedi

Haluk Levent'in kuzeni de şikayetçi oldu: 'Gerekirse helikopterle gelirim' dedi

Sputnik Türkiye

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent hakkında yürütüldüğü bildirilen soruşturmaya ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Sabah gazetesinin aktardığı ifadelere... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T08:34+0300

2026-11-18T08:34+0300

2026-11-18T08:34+0300

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AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent hakkında yürütüldüğü belirtilen soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar kamuoyuna yansıdı. Sabah gazetesinin haberine göre soruşturma dosyasında, Levent'e borç verdiğini öne süren kişilerin şikâyetleri, çalışanların banka hesapları üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen para transferleri ve mali inceleme bulguları bulunuyor.Haberde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen incelemeler kapsamında çok sayıda kişinin ifadesine başvurulduğu ileri sürüldü. Şikâyetçiler arasında Levent'in kuzeni Kemal Ötünç'ün de bulunduğu belirtildi.Levent'in tutuklu olduğu da öne sürülen haberde, 190 milyon lirayı aşan bahis işlemleri, sahte makbuz düzenlenmesine yönelik talimat iddiaları ve AHBAP bağlantılı mali hareketler dikkat çekti. Ancak bu suçlamalar henüz kesinleşmiş mahkeme kararı niteliği taşımıyor.Haluk Levent'in kuzeni: 15 milyon TL alacağım varSabah'ın aktardığına göre Levent'in teyzesinin oğlu, ilaç mümessili Kemal Ötünç, kuzenine uzun süre boyunca borç para verdiğini ancak alacaklarını tahsil edemediğini söyledi.Ötünç, Levent'in kendisinden banka hesabı bulunmadığını ve önce başka borçlarını kapatması gerektiğini söyleyerek para istediğini ileri sürdü. Maaşını, birikimlerini ve kredi olanaklarını kullandığını belirten Ötünç, bu süreçte 3 milyon 200 bin TL borçlandığını, yaklaşık 15 milyon TL alacağının ise ödenmediğini iddia etti.Ötünç ayrıca, Levent'in Almanya'dan dönüş için uçak biletine ihtiyaç duyduğunu söylemesi üzerine kendi kredi kartıyla 270 bin TL tutarında Türk Hava Yolları bileti satın aldığını öne sürdü. Banka hesaplarındaki para hareketleri nedeniyle soruşturmaya şüpheli olarak dahil edildiği belirtilen Ötünç'ün, kandırıldığını söyleyerek kuzeninden şikâyetçi olduğu aktarıldı.Konya'daki işletmecinin 2,5 milyon TL ve 12 bin avro iddiasıSoruşturma dosyasına yansıdığı belirtilen bir başka şikâyet ise Konya'da Snack Plaza adlı restoranı işleten Gülsen Öztürk tarafından yapıldı.Habere göre Öztürk, evlerinin kurşunlandığını ve araçlarına tehdit mektubu bırakıldığını restoranına konuk olan Haluk Levent'e anlattı. Levent'in kendisine "Gerekirse helikopterle Konya'ya gelip işleri hallederim" diyerek destek sözü verdiği öne sürüldü.Öztürk'ün ifadesine dayandırılan haberde, bu görüşmenin ardından Levent'in konser organizasyonu gerekçesiyle borç istediği belirtildi. 2 Mart 2020'de, Levent'in menajeri Müge Sözen Küçük'ün hesabına 2 milyon TL gönderildiği, sonraki dönemde de para transferlerinin sürdüğü ileri sürüldü.İşletmecinin, toplam 2,5 milyon TL ve 12 bin avro tutarındaki alacağını tahsil edemediğini belirterek şikâyetçi olduğu aktarıldı.Çalışanların banka hesaplarında milyonluk transferlerHaberde yer verilen bir diğer ifade, Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın eşi Ali Barış Kaya'ya ait.Kaya, Levent'in geçmişteki borçları ve adli takipler nedeniyle kendi adına banka hesabı veya kredi kartı kullanamadığını, bu nedenle çalışanların hesaplarından yararlanıldığını iddia etti.Mart 2025'te çalışmaya başladığını belirten Kaya, kendisinin ve eşinin önce Feriköy, ardından Ataşehir'deki banka şubelerine yönlendirildiğini ve yüksek işlem limitli kişisel hesaplar açtırıldığını öne sürdü.Kaya'nın ifadesine göre hesaplara gelen para transferleri başlangıçta 300 bin ila 500 bin TL arasında değişirken, daha sonra 10 milyon TL'ye kadar ulaştı. Paraların, Levent'in talimatıyla farklı hesaplara "borç" veya "borç iade" açıklamaları kullanılarak gönderildiği ileri sürüldü.AHBAP denetiminde para transferleri gündeme geldiAHBAP Derneği Denetim Kurulu Başkanı Merve Yılman'ın ifadesinde de çalışanların kişisel hesapları üzerinden yapılan işlemlere ilişkin iddiaların yer aldığı belirtildi.Yılman'ın anlatımına göre 2025 yılındaki İçişleri Bakanlığı denetiminde, müfettişler Yeliz Kaya'nın hesabından Haluk Levent'e aktarılan paraları sordu. Haberde aktarılan MASAK kayıtlarında Kaya'dan 2 milyon 370 TL, Zafer Yay'dan 378 bin 720 TL, Emrah Gödeliner'den ise 205 bin 435 TL tutarında transferler bulunduğu öne sürüldü.Yılman, söz konusu denetimin ardından çalışanların kişisel hesapları üzerinden para gönderilmesine karşı çıktığını, Levent'in ise kendisine güven duyulup duyulmadığını sorgulayarak konuyu kapattığını iddia etti.Sahte makbuz talimatı iddiası: Ses kayıtları dosyadaHaberde, alacaklılara sunulmak üzere sahte makbuz ve ödeme belgeleri hazırlandığı iddiasına da yer verildi.Levent tarafından kullanıldığı değerlendirilen "HL 6" numaralı telefondan çalışanlara belge düzenleme talimatları verildiği ileri sürüldü. Kaynağın aktardığı 4 Haziran tarihli ses kayıtlarında, bazı para transferlerinin gerçekte olduğundan farklı gösterilmesinin istendiği iddia edildi.Bir kayıtta, 17 bin dolarlık bir makbuzun 117 bin dolar olarak değiştirilmesinin talep edildiği öne sürüldü. Başka bir konuşmada ise alacaklıların ödeme bilgilerini doğrulayamaması için döviz bürosuna ait telefon numarasının eksik verilmesinin istendiği belirtildi.Bu kayıtların içeriği, bütünlüğü ve konuşmacıların kimlikleri bağımsız olarak doğrulanmış değil.MASAK raporunda bahis ve para transferleriSoruşturmanın mali boyutuna ilişkin daha önce yayımlanan resmî açıklamalar da dikkat çekiyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Temmuz 2026'da yaptığı açıklamada, AHBAP Derneği'nden şüpheliler tarafından kullanılan kişisel hesaplara yaklaşık 120 milyon TL aktarıldığının tespit edildiğini bildirmişti.Açıklamada ayrıca, Levent tarafından kullanıldığı belirtilen Alper Çelik'e ait hesaplardan 2020-2026 döneminde 990 milyon TL tutarında yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon TL kaybedildiği bilgisi paylaşılmıştı. Bu rakamlar, hesaplara ilişkin savcılık tespitlerini ifade ediyor; işlemlerin tamamının doğrudan Levent tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin kesinleşmiş bir mahkeme hükmü bulunmuyor.Sabah'ın aktardığı yeni iddialarda ise 190 milyon 270 bin TL tutarında bahis kuponu ve farklı şüphelilerin hesapları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerden söz edildi.Kıbrıs'taki kumarhane işlemleri mercek altındaHaberde, Levent'in eski şoförü İlker Çetin ve Ali Barış Kaya'nın ifadelerine dayandırılarak Kuzey Kıbrıs'taki kumarhane işlemlerine ilişkin iddialar da aktarıldı.İddialara göre Levent'in Kıbrıs'taki konserleri sırasında kumarhanelerde oyun oynadığı, çalışanların hesaplarından para gönderilerek yaklaşık 2 milyon TL tutarında jeton satın alındığı belirtildi.MASAK analizlerine dayandırılan haberde, Yeliz Kaya'nın hesaplarından bir kumarhane şirketine 90 işlemde 57 milyon 664 bin TL gönderildiği, aynı şirketten söz konusu hesaplara 12 işlemde 18 milyon 738 bin TL aktarıldığı ileri sürüldü.Bu para hareketlerinin kaynağı, hukuki niteliği ve şüphelilerle bağlantısı soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.HLK Coin iddiası: Borçlara karşılık verilen kripto varlıklarDosyaya yansıdığı belirtilen bir başka başlık ise HLK Coin adlı kripto varlıkla ilgili işlemler oldu.Habere göre Sevda Kurt'un telefonunda yapılan dijital incelemede, borçlara karşılık verildiği ileri sürülen kripto varlıkların sistemin kapatılmasıyla kullanılamaz hale geldiğine ilişkin yazışmalar bulundu.Kurt'un, deprem döneminde AHBAP'a yapılan kripto varlık bağışlarının dernek hesaplarına aktarılmadığını, Levent'in kişisel borçlarının kapatılmasında kullanıldığını öne sürdüğü aktarıldı.Haberde, Kurt'un evinde 92 milyon TL tutarında senet ve 1 milyon dolarlık AHBAP borç tutanağı ele geçirildiği iddia edildi. Levent'in yaklaşık 1 milyon 960 bin dolarlık borcuna karşılık 2 milyon adet kripto varlığı teminat gösterdiği, bu varlıkların daha sonra önemli ölçüde değer kaybettiği öne sürüldü.Haluk Levent neden tutuklandı?Haluk Levent, 15 Temmuz 2026'da AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre soruşturmada toplam 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç örgütü iddiaları kapsamında yürütülüyor.Sulh ceza hâkimliğinin karar yazısında, banka hareketleri, MASAK raporları, şüpheli ifadeleri ve diğer inceleme kayıtlarının değerlendirildiği belirtildi. Derneğe yapılan bağışların kullanımına ilişkin incelemelerin de sürdüğü bildirildi.Tutuklama kararı bir mahkûmiyet hükmü anlamına gelmiyor. Sabah gazetesinin aktardığı yeni suçlamalarla ilgili Levent'in veya avukatlarının güncel savunmasına ulaşılamadı. İddiaların hukuki değerlendirmesi devam eden adli süreçte yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/resmi-gazetede-yayimlandi-turkiyede-oturma-izni-degisti-150-bin-dolar-yatirana-3-yil-hak-taninacak-1110416737.html

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