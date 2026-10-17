https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rusya-disisleri-kiev-uaea-baskani-grossinin-zaporojye-nukleer-santrali-ziyaretini-engelledi-1109634186.html

Rusya Dışişleri: Kiev, UAEA Başkanı Grossi’nin Zaporojye Nükleer Santrali ziyaretini engelledi

Rusya Dışişleri: Kiev, UAEA Başkanı Grossi’nin Zaporojye Nükleer Santrali ziyaretini engelledi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın güvenlik garantisi vermeyerek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin Ağustos 2026’da... 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T20:20+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya dışişleri bakanlığı

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

ukrayna

kiev

rusya

zaporojye nükleer güç santrali

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Silah Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Kirill Vorontsov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Birinci Komitesinde konuya ilişkin açıklama yaptı.Grossi’nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ni daha önce beş kez ziyaret ettiğini belirten Vorontsov, Ağustos 2026’da planlanan altıncı ziyaretin Ukrayna tarafından engellendiğini ifade etti.Vorontsov, Kiev rejiminin Grossi’nin Rusya üzerinden santrale gitmesi halinde güvenliğini garanti edemeyeceğini bildirdiğini aktararak, bunu UAEA Başkanı’na yönelik “doğrudan tehdit” olarak değerlendirdiklerini söyledi.Rusya’nın 2022 sonbaharından bu yana UAEA uzmanlarının santralde sürekli bulunmasına imkan sağladığını belirten Vorontsov, tesise yönelik nükleer güvenlik tehditlerinin Ukrayna’nın saldırılarından kaynaklandığını kaydetti.Vorontsov ayrıca, santralin Rusya’nın yetki alanında olduğunu vurgulayarak statüsünün tartışılmasını ülkesinin iç işlerine müdahale olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/mirosnik-bm-ukraynada-rus-esirlere-iskencelerle-ilgili-bilgileri-umursamiyor-1109627577.html

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rusya dışişleri bakanlığı, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), ukrayna, kiev, rusya, zaporojye nükleer güç santrali