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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rusya-disisleri-kiev-uaea-baskani-grossinin-zaporojye-nukleer-santrali-ziyaretini-engelledi-1109634186.html
Rusya Dışişleri: Kiev, UAEA Başkanı Grossi’nin Zaporojye Nükleer Santrali ziyaretini engelledi
Rusya Dışişleri: Kiev, UAEA Başkanı Grossi’nin Zaporojye Nükleer Santrali ziyaretini engelledi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın güvenlik garantisi vermeyerek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin Ağustos 2026’da... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T20:20+0300
2026-10-17T20:20+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya dışişleri bakanlığı
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
ukrayna
kiev
rusya
zaporojye nükleer güç santrali
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Silah Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Kirill Vorontsov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Birinci Komitesinde konuya ilişkin açıklama yaptı.Grossi’nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ni daha önce beş kez ziyaret ettiğini belirten Vorontsov, Ağustos 2026’da planlanan altıncı ziyaretin Ukrayna tarafından engellendiğini ifade etti.Vorontsov, Kiev rejiminin Grossi’nin Rusya üzerinden santrale gitmesi halinde güvenliğini garanti edemeyeceğini bildirdiğini aktararak, bunu UAEA Başkanı’na yönelik “doğrudan tehdit” olarak değerlendirdiklerini söyledi.Rusya’nın 2022 sonbaharından bu yana UAEA uzmanlarının santralde sürekli bulunmasına imkan sağladığını belirten Vorontsov, tesise yönelik nükleer güvenlik tehditlerinin Ukrayna’nın saldırılarından kaynaklandığını kaydetti.Vorontsov ayrıca, santralin Rusya’nın yetki alanında olduğunu vurgulayarak statüsünün tartışılmasını ülkesinin iç işlerine müdahale olarak değerlendirdiklerini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/mirosnik-bm-ukraynada-rus-esirlere-iskencelerle-ilgili-bilgileri-umursamiyor-1109627577.html
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rusya dışişleri bakanlığı, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), ukrayna, kiev, rusya, zaporojye nükleer güç santrali
rusya dışişleri bakanlığı, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), ukrayna, kiev, rusya, zaporojye nükleer güç santrali

Rusya Dışişleri: Kiev, UAEA Başkanı Grossi’nin Zaporojye Nükleer Santrali ziyaretini engelledi

20:20 17.10.2026
© SputnikZaporojye Nükleer Güç Santrali
Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın güvenlik garantisi vermeyerek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin Ağustos 2026’da Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yapmayı planladığı ziyareti engellediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Silah Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Kirill Vorontsov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Birinci Komitesinde konuya ilişkin açıklama yaptı.
Grossi’nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ni daha önce beş kez ziyaret ettiğini belirten Vorontsov, Ağustos 2026’da planlanan altıncı ziyaretin Ukrayna tarafından engellendiğini ifade etti.
Vorontsov, Kiev rejiminin Grossi’nin Rusya üzerinden santrale gitmesi halinde güvenliğini garanti edemeyeceğini bildirdiğini aktararak, bunu UAEA Başkanı’na yönelik “doğrudan tehdit” olarak değerlendirdiklerini söyledi.
Rusya’nın 2022 sonbaharından bu yana UAEA uzmanlarının santralde sürekli bulunmasına imkan sağladığını belirten Vorontsov, tesise yönelik nükleer güvenlik tehditlerinin Ukrayna’nın saldırılarından kaynaklandığını kaydetti.
Vorontsov ayrıca, santralin Rusya’nın yetki alanında olduğunu vurgulayarak statüsünün tartışılmasını ülkesinin iç işlerine müdahale olarak değerlendirdiklerini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
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