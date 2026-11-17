https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/a-milli-futbol-takimi-uefa-uluslar-b-ligine-dustu-play-out-bileti-averajla-sirbistanin-oldu-1110384048.html

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'ne düştü: Play-Out bileti averajla Sırbistan'ın oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'ne düştü: Play-Out bileti averajla Sırbistan'ın oldu

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta oynanan Yunanistan-Sırbistan maçının sonucuna göre B Ligi'ne geriledi. 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T02:13+0300

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spor

sırbistan

a milli futbol takımı

uefa uluslar b ligi

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'ne düştü. Yunanistan'ın kendi sahasında Sırbistan'ı 1-0 yenmesiyle birlikte ay-yıldızlı ekibin play-out oynama ihtimali tamamen ortadan kalktı.Volos'ta tek gol Masouras'tan geldiYunanistan'ın Volos kentinde bulunan Panthessaliko Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle (0-0) tamamlandı. İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibi ekip, 69. dakikada Giorgos Masouras'ın kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.Play-Out bileti averajla Sırbistan'ın olduBu sonucun ardından A Ligi 2. Grup'taki tüm karşılaşmalarını kaybeden Sırbistan, grubu puansız olarak son sırada bitirdi. Ancak Sırbistan, oynadığı 6 maçta 4 gol atıp kalesinde 12 gol görerek -8 averaj elde etti. Bu istatistikle A Milli Futbol Takımı'nı geride bırakan Sırbistan, averaj üstünlüğü sayesinde play-out oynama hakkını kazandı.A Milli Futbol Takımı'nın B Ligi'ne düşüş süreciFransa, Belçika ve İtalya'nın yer aldığı zorlu grupta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, oynadığı 6 karşılaşmadan da puan çıkaramadı. Rakip filelere 4 gol gönderen ve kalesinde 15 gol gören ay-yıldızlılar, grubu -11 averajla tamamladı. Millilerin play-out potasına girebilmesi için Sırbistan'ın Yunanistan deplasmanında 4-0 veya en az 5 farklı bir skorla mağlup olması gerekiyordu.Alınan bu skorların ardından A Milli Futbol Takımı, Çekya'nın ardından UEFA Uluslar B Ligi'ne düşen ikinci ekip olarak kayıtlara geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/turkiye-uefa-uluslar-a-ligi-son-macinda-fransaya-2-1-yenildi-1110363817.html

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