https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/feto-baglantili-binden-fazla-hesaba-erisim-engeli-getirildi-1110427934.html
İletişim Başkanlığı: FETÖ iltisaklı binden fazla hesaba erişim engeli getirildi
İletişim Başkanlığı: FETÖ iltisaklı binden fazla hesaba erişim engeli getirildi
Sputnik Türkiye
FETÖ iltisaklı bin 72 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran " Son 3 ayda ulaşılan bu rakam, terör... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T15:20+0300
2026-11-18T15:20+0300
2026-11-18T16:30+0300
türki̇ye
fetullahçı terör örgütü
fetö
erişim engeli
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı bin 72 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Manipülasyon ve psikolojik harekat aracı olarak kullanma girişimiFETÖ'nün dijital mecralar üzerinden yürüttüğü dezenformasyon ve algı operasyonlarına karşı mücadelenin devam etiğini belirten Duran şunları kaydetti. "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızla işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal güveni zedelemeye yönelik dezenformasyon faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen FETÖ iltisaklı 1072 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiştir. Söz konusu hesapların kullanıcıları hakkında da inceleme başlatılmıştır. Son 3 ayda ulaşılan bu rakam, terör örgütlerinin dijital mecraları propaganda, manipülasyon ve psikolojik harekat aracı olarak kullanma girişimlerine karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut göstergelerinden biridir.Dijital alanı bir dezenformasyon ve istismar sahasına dönüştürmek isteyen hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyecektir. Hakikati çarpıtarak milletimizin iradesini hedef alan, toplumsal huzuru zedelemeye çalışan ve milli güvenliğimizi tehdit eden her türlü faaliyete karşı ilgili kurumlarımızla eş güdüm içerisinde, hukuk çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Hakikat mücadelesinden taviz vermeden, milletimizin doğru bilgiye erişimini korumaya devam edeceğiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/sozcu-tvye-kayyum-atandi-yonetim-kurulu-baskani-gozaltinda-1110384622.html
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fetullahçı terör örgütü, fetö, erişim engeli
fetullahçı terör örgütü, fetö, erişim engeli
İletişim Başkanlığı: FETÖ iltisaklı binden fazla hesaba erişim engeli getirildi
15:20 18.11.2026 (güncellendi: 16:30 18.11.2026)
FETÖ iltisaklı bin 72 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran " Son 3 ayda ulaşılan bu rakam, terör örgütlerinin dijital mecraları propaganda, manipülasyon ve psikolojik harekat aracı olarak kullanma girişimlerine karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut göstergelerinden biridir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı bin 72 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı.
Manipülasyon ve psikolojik harekat aracı olarak kullanma girişimi
FETÖ'nün dijital mecralar üzerinden yürüttüğü dezenformasyon ve algı operasyonlarına karşı mücadelenin devam etiğini belirten Duran şunları kaydetti.
"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızla işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal güveni zedelemeye yönelik dezenformasyon faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen FETÖ iltisaklı 1072 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiştir. Söz konusu hesapların kullanıcıları hakkında da inceleme başlatılmıştır. Son 3 ayda ulaşılan bu rakam, terör örgütlerinin dijital mecraları propaganda, manipülasyon ve psikolojik harekat aracı olarak kullanma girişimlerine karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut göstergelerinden biridir.
Dijital alanı bir dezenformasyon ve istismar sahasına dönüştürmek isteyen hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyecektir. Hakikati çarpıtarak milletimizin iradesini hedef alan, toplumsal huzuru zedelemeye çalışan ve milli güvenliğimizi tehdit eden her türlü faaliyete karşı ilgili kurumlarımızla eş güdüm içerisinde, hukuk çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Hakikat mücadelesinden taviz vermeden, milletimizin doğru bilgiye erişimini korumaya devam edeceğiz."