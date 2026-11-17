https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/sozcu-tvye-kayyum-atandi-yonetim-kurulu-baskani-gozaltinda-1110384622.html

Sözcü TV'ye kayyum atandı: Yönetim Kurulu Başkanı gözaltında

Sözcü TV'ye kayyum atandı: Yönetim Kurulu Başkanı gözaltında

Sputnik Türkiye

Sözcü TV'ye sabah saatlerinde polis operasyonu düzenlendi. Mahkeme kararıyla kanal binasında arama yapılırken, Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T07:03+0300

2026-11-17T07:03+0300

2026-11-17T07:07+0300

türki̇ye

i̇smail saymaz

i̇stanbul

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

sözcü tv

tmsf

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Sözcü TV, sabahın erken saatlerinde düzenlenen polis operasyonuyla gündeme geldi. Mahkeme kararı doğrultusunda televizyonun İstanbul'daki binasına gelen polis ekipleri arama başlatırken, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.Operasyon kapsamında Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı bildirildi. Kanala Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığı belirtildi.Sözcü TV binasında polis aramasıOperasyonun ardından Sözcü gazetesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sözcü Grubu'nda mahkeme kararıyla arama yapıldığını ve polis ekiplerinin binanın çevresini kapattığını duyurdu.Gazeteci İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sözcü TV binasında arama gerçekleştirildiğini, Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığını ve kanala TMSF tarafından kayyum atandığının bildirildiğini aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/a-milli-futbol-takimi-uefa-uluslar-b-ligine-dustu-play-out-bileti-averajla-sirbistanin-oldu-1110384048.html

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i̇smail saymaz, i̇stanbul, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), sözcü tv, tmsf