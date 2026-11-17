https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/sozcu-tvye-kayyum-atandi-yonetim-kurulu-baskani-gozaltinda-1110384622.html
Sözcü TV'ye kayyum atandı: Yönetim Kurulu Başkanı gözaltında
Sözcü TV'ye kayyum atandı: Yönetim Kurulu Başkanı gözaltında
Sputnik Türkiye
Sözcü TV'ye sabah saatlerinde polis operasyonu düzenlendi. Mahkeme kararıyla kanal binasında arama yapılırken, Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T07:03+0300
2026-11-17T07:03+0300
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Sözcü TV, sabahın erken saatlerinde düzenlenen polis operasyonuyla gündeme geldi. Mahkeme kararı doğrultusunda televizyonun İstanbul'daki binasına gelen polis ekipleri arama başlatırken, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.Operasyon kapsamında Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı bildirildi. Kanala Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığı belirtildi.Sözcü TV binasında polis aramasıOperasyonun ardından Sözcü gazetesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sözcü Grubu'nda mahkeme kararıyla arama yapıldığını ve polis ekiplerinin binanın çevresini kapattığını duyurdu.Gazeteci İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sözcü TV binasında arama gerçekleştirildiğini, Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığını ve kanala TMSF tarafından kayyum atandığının bildirildiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/a-milli-futbol-takimi-uefa-uluslar-b-ligine-dustu-play-out-bileti-averajla-sirbistanin-oldu-1110384048.html
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i̇smail saymaz, i̇stanbul, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), sözcü tv, tmsf
i̇smail saymaz, i̇stanbul, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), sözcü tv, tmsf
Sözcü TV'ye kayyum atandı: Yönetim Kurulu Başkanı gözaltında
07:03 17.11.2026 (güncellendi: 07:07 17.11.2026)
Sözcü TV'ye sabah saatlerinde polis operasyonu düzenlendi. Mahkeme kararıyla kanal binasında arama yapılırken, Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı gözaltına alındı. Televizyon kanalına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığı bildirildi.
Sözcü TV, sabahın erken saatlerinde düzenlenen polis operasyonuyla gündeme geldi. Mahkeme kararı doğrultusunda televizyonun İstanbul'daki binasına gelen polis ekipleri arama başlatırken, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Operasyon kapsamında Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı
bildirildi. Kanala Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
tarafından kayyum atandığı belirtildi.
Sözcü TV binasında polis araması
Operasyonun ardından Sözcü
gazetesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sözcü Grubu'nda mahkeme kararıyla arama yapıldığını ve polis ekiplerinin binanın çevresini kapattığını duyurdu.
Gazeteci İsmail Saymaz
da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sözcü TV binasında arama gerçekleştirildiğini, Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığını
ve kanala TMSF tarafından kayyum atandığının bildirildiğini aktardı.