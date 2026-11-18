https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/eski-dunya-boks-sampiyonu-abdde-gozaltina-alindi-sinir-disi-edilebilir-1110425647.html

Eski dünya boks şampiyonu ABD'de gözaltına alındı: Sınır dışı edilebilir

Eski dünya boks şampiyonu ABD'de gözaltına alındı: Sınır dışı edilebilir

Sputnik Türkiye

Üç farklı sıklette dünya şampiyonluğu kazanan Venezuelalı eski boksör Jorge Linares, ABD'nin Teksas eyaletinde göçmenlik yetkililerince gözaltına alındı... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T15:46+0300

2026-11-18T15:46+0300

2026-11-18T15:46+0300

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abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

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dünya boks birliği

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ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), Jorge Linares'in pazar günü Teksas eyaletindeki El Paso Uluslararası Havalimanı'nda Sınır Devriyesi ve göçmenlik görevlileri tarafından gözaltına alındığını doğruladı.Salı günü yapılan açıklamada, Linares'in ABD'de yasal göçmenlik statüsüne sahip olmadığı belirtildi.ICE, eski boksörün sınır dışı edilme süreci tamamlanana kadar gözaltında tutulacağını bildirdi.Linares'in El Paso Göçmenlik İşlem Merkezi'nde tutulduğu, ICE'nin çevrim içi kayıtları üzerinden de doğrulandı.Avukatlarından gözaltı kararına itirazLinares'i temsil eden Wilner & O'Reilly hukuk bürosu, sporcunun ABD'de bulunmak için gerekli izne sahip olduğunu açıkladı.Büro tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Avukatlar, göçmenlik işlemlerinin belirli prosedürlere tabi olduğunu ve zaman aldığını belirterek müvekkillerinin hukuki durumundan emin olduklarını ifade etti.Dünya Boks Birliği (WBA) Başkanı Gilberto Mendoza da Linares'in durumuyla göçmenlik avukatlarının ilgilendiğini doğruladı.Mendoza, sosyal medya paylaşımında "WBA Başkanı olarak şampiyonlarımızı ringin içinde ve dışında her zaman destekleyeceğim. Güçlü kal Jorge" ifadelerini kullandı.Üç farklı sıklette dünya şampiyonu oldu'Altın Çocuk' lakabıyla tanınan Jorge Linares, 21 yıllık profesyonel kariyerinde tüy sıklet, süper tüy sıklet ve hafif sıklette dünya şampiyonlukları kazandı.İlk dünya şampiyonluğuna 2007'de ulaşan Venezuelalı boksör, 2008-2009 yıllarında WBA süper tüy sıklet, 2014-2018 yıllarında ise WBA ve WBC hafif sıklet kemerlerini taşıdı.Linares, Ekim 2023'te İngiliz boksör Jack Catterall'a yenilmesinin ardından profesyonel kariyerini noktaladı.Eski şampiyon, ringlerden 47 galibiyet ve 9 mağlubiyetle ayrıldı. Galibiyetlerinin 29'unu nakavtla elde etti.ABD'de ICE'nin tartışmalı uygulamalarıABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), 2026 yılı boyunca göçmenlere yönelik operasyonları ve görevlilerin silah kullandığı olaylar nedeniyle protestoların odağında yer almıştı.Ocak ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, Renee Good adlı 37 yaşındaki ABD vatandaşı kadın, bir ICE görevlisi tarafından vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından kentte protestolar düzenlenirken aynı ay gözaltı sırasında Venezuelalı bir göçmen de federal güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanmıştı.Temmuz ayında iki kişinin ICE görevlilerince vurularak öldürülmesinin ardından Trump yönetimi, göçmenlik operasyonları kapsamında araçların trafikte durdurularak kontrol edilmesini geçici olarak askıya almıştı.ICE'nin uygulamaları yargıya da taşındı. Ocak ayında yayımlanan bir mahkeme belgesinde, kurumun 74 ayrı davada 96 mahkeme kararını ihlal ettiği belirtilmişti.

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