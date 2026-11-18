https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/eski-bddk-baskani-sahap-kavcioglu-icin-sorusturma-izni-talebi-1110422187.html

Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu için soruşturma izni talebi

Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu için soruşturma izni talebi

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talebinde bulundu. Başsavcılığın talebi Hazine ve Maliye... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T12:21+0300

2026-11-18T12:21+0300

2026-11-18T12:45+0300

türki̇ye

şahap kavcıoğlu

hazine

maliye bakanlığı

bddk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/07/1054490932_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_122d5da1792ad5457d8289a8c34cd9b8.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin "fon soruşturması" sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin "fon soruşturması" sürüyor.Bu kapsamda, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığından soruşturma izni talep edildi.Kavcıoğlu görevinden affını istemiştiŞahap Kavcıoğlu, kendisi ve BDDK ile ilgili son günlerde gündeme gelen iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görevinden affını sunduğunu açıklamıştı.Kavcıoğlu, kurum ve şahsıyla ilgili son günlerde gündeme gelen iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görevinden affını sunduğunu bildirdi. Kavcıoğlu, açıklamasında BDDK'nın kurumsal yapısının daha fazla yıpranmaması amacıyla bu kararı aldığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/istanbul-icin-saat-verildi-tahminler-degisti-hizi-85-kilometreyi-bulabilir-1110420970.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şahap kavcıoğlu, hazine, maliye bakanlığı, bddk