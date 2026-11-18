https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/eski-bddk-baskani-sahap-kavcioglu-icin-sorusturma-izni-talebi-1110422187.html
Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu için soruşturma izni talebi
Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu için soruşturma izni talebi
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talebinde bulundu. Başsavcılığın talebi Hazine ve Maliye... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T12:21+0300
2026-11-18T12:21+0300
2026-11-18T12:45+0300
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maliye bakanlığı
bddk
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin "fon soruşturması" sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin "fon soruşturması" sürüyor.Bu kapsamda, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığından soruşturma izni talep edildi.Kavcıoğlu görevinden affını istemiştiŞahap Kavcıoğlu, kendisi ve BDDK ile ilgili son günlerde gündeme gelen iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görevinden affını sunduğunu açıklamıştı.Kavcıoğlu, kurum ve şahsıyla ilgili son günlerde gündeme gelen iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görevinden affını sunduğunu bildirdi. Kavcıoğlu, açıklamasında BDDK'nın kurumsal yapısının daha fazla yıpranmaması amacıyla bu kararı aldığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/istanbul-icin-saat-verildi-tahminler-degisti-hizi-85-kilometreyi-bulabilir-1110420970.html
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şahap kavcıoğlu, hazine, maliye bakanlığı, bddk
şahap kavcıoğlu, hazine, maliye bakanlığı, bddk
Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu için soruşturma izni talebi
12:21 18.11.2026 (güncellendi: 12:45 18.11.2026)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talebinde bulundu. Başsavcılığın talebi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin "fon soruşturması" sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin "fon soruşturması" sürüyor.
Bu kapsamda, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığından soruşturma izni talep edildi.
Kavcıoğlu görevinden affını istemişti
Şahap Kavcıoğlu, kendisi ve BDDK ile ilgili son günlerde gündeme gelen iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görevinden affını sunduğunu açıklamıştı.
Kavcıoğlu, kurum ve şahsıyla ilgili son günlerde gündeme gelen iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görevinden affını sunduğunu bildirdi.
Kavcıoğlu, açıklamasında BDDK'nın kurumsal yapısının daha fazla yıpranmaması amacıyla bu kararı aldığını belirtti.