https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/cumhurbaskani-erdogan-ilkelerimizden-24-yildir-sapmadik-1110423389.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli düzenlemesi açıklaması: 'Sene başından önce hayata geçireceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli düzenlemesi açıklaması: 'Sene başından önce hayata geçireceğiz'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, milyonlarca emeklinin beklediği maaş... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T12:56+0300

2026-11-18T12:56+0300

2026-11-18T13:21+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

ak parti

gazze

i̇srail

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Grup toplantımızı iç ve dış siyasi gelişmeler bağlamında oldukça kritik bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Eski dünya düzeni yıkılırken yerine ne konulacağını kimsenin bilemediği, medyaya ve ekranlara yansıyandan daha şiddetli, daha yıkıcı bir rekabetin perde gerisinde yaşandığı sancılı bir sürecin tam ortasındayız. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı kayıplarla devam ederken, uçak gemilerinin de sevk edilmesiyle Basra Körfezi'nde sular yeniden ısınıyor. Kış mevsimi iyice bastırmadan Gazze'de İsrail'in uyguladığı insanlık dışı kısıtlamalar sebebiyle büyük bir insani felaket yaşanmaya başladı. İsrail yönetiminin dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürdüğü Gazze'de katliam, suikast, aç bırakma ve daha nicesi dünyanın gözleri önünde her gün tekrarlanmaya devam ediyor. Dünyaya insan hakları dersleri verenlerin foyalarının ortaya çıktığı sürece tanıklık ediyoruz.İsrail yönetiminin dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürdüğü Gazze'de katliam, suikast, aç bırakma ve daha nicesi dünyanın gözleri önünde her gün tekrarlanmaya devam ediyor. Müslümanlar olarak harekete geçmeli, İsrail üzerinde daha ağır baskı kurulmasını sağlamalıyız. Başkaları gözlerini ve kulaklarını kapatsa bile biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız.'Bu partiyi millet kurdu'AK Parti siyaset yolculuğuna başladığı ilk günden itibaren milletin belirlediği istikametten hiç ayrılmadı. Bu partiyi millet kurmuş, bize sadece tabelasını açmak kalmıştır. AK Parti heyecanı coşkusuyla çok kısa sürede milletimizin takdirine mazhar olmuştur. 3 Kasım 2002 itibarıyla Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Eser ve hizmet siyaseti iktidara gelmiş, ülkemizin yolu da bahtı da sonuna kadar açılmıştır. 24 yıl önce açıkladığımız rotadan, ilkelerden sapmadık. Siyasi hedeflerimiz daima Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklamak, huzuru, kardeşliği, demokrasiyi ve özgürlükleri hakim kılmak oldu. Türk siyasetinin daha önce tanık olmadığı büyük bir tutkuyla tüm Türkiye'ye hizmet ettik.'Aramızda yorulan olursa dinlendirip yola devam ederiz'Millete hizmet mücadelemizle aramıza kimse giremeyecek. Gönül bağımızı hiç kimse zayıflatamayacak. O günkü samimiyetimizle siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Aramızda yorulan olursa bir süre dinlendirecek çok daha büyük bir aşkla koşmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki daha niceler boyunca Türkiye'ye hizmet bahtiyarlığını omuzlarımızda taşıyacak, daha nice yatırımı milletimizle buluşturmaya mazhar olacağız.Emekli maaş düzenlemesi açıklamasıEmeklilerin yaşadığı zorlukların farkındayız. Bu sıkıntıları ilk fırsatta gidermek istediğimizi dile getirdim. Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz.Fon soruşturmasıBenzer sorunlarla karşılaşmış ülkelerle kıyas dahi edilemeyecek hızda ve etkinlikte, son derece şeffaf bir şekilde süreç yönetilmektedir. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı yaklaşık 161 milyar liraya ulaştı. Bu tutarda bir lira hazine veya kamu kaynağı kulanılmamıştır. Piyasa düzenbazlıkları için de gerekli tüm adımlar atılıyor. Yaklaşık 41 milyar liralık haksız kazancın iadesi sağlandı. Ara ödemelerde kullanılmak üzere bankalara aktarıldı. Firari durumdaki şahıslarla ilgili gerekli takip yapılıyor. Devlet Denetleme Kurulumuz ilk incelemeyi hafta başında tamamladı."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/adalet-bakani-akin-gurlekten-fon-sorusturmalari-aciklamasi-cezaevlerinden-de-basvuru-var-1110423251.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, gazze, i̇srail