https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/chp-kurultayi-davasinda-karar-imamoglu-dahil-9-saniga-hapis-cezasi-1110431823.html
CHP Kurultayı davasında karar: İmamoğlu dahil 9 sanığa hapis cezası
CHP Kurultayı davasında karar: İmamoğlu dahil 9 sanığa hapis cezası
Sputnik Türkiye
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 9 sanığa... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T17:42+0300
2026-11-18T17:42+0300
2026-11-18T17:56+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
özgür çelik
rıza akpolat
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp kurultayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097596039_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8b46af86823d9ccc2a8ef1aacdd9e3b1.jpg
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 9 sanık, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme, Ekrem İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53. maddesi kapsamında siyasi yasak uygulanmasına da hükmetti.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama beraat etti.CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında neden dava açıldı?CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı ve oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla 12 sanık hakkında dava açılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/ekrem-imamoglu-hakkinda-yeni-sorusturma-1109583208.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097596039_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c0c2789658cdd322f386438e4d9600ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ekrem i̇mamoğlu, özgür çelik, rıza akpolat, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kurultayı
ekrem i̇mamoğlu, özgür çelik, rıza akpolat, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kurultayı
CHP Kurultayı davasında karar: İmamoğlu dahil 9 sanığa hapis cezası
17:42 18.11.2026 (güncellendi: 17:56 18.11.2026)
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 9 sanığa, 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada mahkeme kararını açıkladı.
Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 9 sanık, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, Ekrem İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53. maddesi kapsamında siyasi yasak uygulanmasına da hükmetti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama beraat etti.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında neden dava açıldı?
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı ve oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla 12 sanık hakkında dava açılmıştı.