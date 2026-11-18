https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/chp-kurultayi-davasinda-karar-imamoglu-dahil-9-saniga-hapis-cezasi-1110431823.html

CHP Kurultayı davasında karar: İmamoğlu dahil 9 sanığa hapis cezası

CHP Kurultayı davasında karar: İmamoğlu dahil 9 sanığa hapis cezası

Sputnik Türkiye

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 9 sanığa... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T17:42+0300

2026-11-18T17:42+0300

2026-11-18T17:56+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

özgür çelik

rıza akpolat

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp kurultayı

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 9 sanık, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme, Ekrem İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53. maddesi kapsamında siyasi yasak uygulanmasına da hükmetti.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama beraat etti.CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında neden dava açıldı?CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı ve oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla 12 sanık hakkında dava açılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/ekrem-imamoglu-hakkinda-yeni-sorusturma-1109583208.html

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ekrem i̇mamoğlu, özgür çelik, rıza akpolat, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kurultayı