https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/ekrem-imamoglu-hakkinda-yeni-sorusturma-1109583208.html
Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma
Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, duruşmada yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T19:43+0300
2026-10-15T19:43+0300
2026-10-15T20:04+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
gözaltı
gözaltı kararı
operasyon
tutuklama
tutuklama kararı
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/13/1094649720_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_217967509d752af4860ed8f67a33bc71.jpg
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, duruşmada yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İmamoğlu hakkında, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının bugünkü duruşmasında soruşturmayı yürüten yargı mensuplarını hedef alan ifadeleri nedeniyle 'kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.Davanın 99. duruşması görüldü'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının 99. duruşması görüldü. Duruşmada savunma yapan, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, hakkındaki suçlamaları reddetti. Davada 53’ü tutuklu 436 sanığın yargılandığını belirten İmamoğlu, soruşturma ve denetimlerde kamu zararı tespit edilmediğini öne sürerek, iddianamede yer alan rüşvet, irtikap ve diğer suçlamaların siyasi olduğunu savundu.İmamoğlu, kişisel menfaat değil kamu yararı bulunduğunu iddia etti. Duruşma, İmamoğlu’nun savunmasının devam edilmesi için yarına ertelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/ekrem-imamoglu-bakan-akin-gurlekle-konusmasini-anlatti-1109574817.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/13/1094649720_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_11b9f06d2938bdb2ddf4e75d920f4ba2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), gözaltı, gözaltı kararı, operasyon, tutuklama, tutuklama kararı, soruşturma
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), gözaltı, gözaltı kararı, operasyon, tutuklama, tutuklama kararı, soruşturma
Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma
19:43 15.10.2026 (güncellendi: 20:04 15.10.2026)
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, duruşmada yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, duruşmada yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İmamoğlu hakkında, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının bugünkü duruşmasında soruşturmayı yürüten yargı mensuplarını hedef alan ifadeleri nedeniyle 'kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Davanın 99. duruşması görüldü
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının 99. duruşması görüldü. Duruşmada savunma yapan, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Davada 53’ü tutuklu 436 sanığın yargılandığını belirten İmamoğlu, soruşturma ve denetimlerde kamu zararı tespit edilmediğini öne sürerek, iddianamede yer alan rüşvet, irtikap ve diğer suçlamaların siyasi olduğunu savundu.
İmamoğlu, kişisel menfaat değil kamu yararı bulunduğunu iddia etti. Duruşma, İmamoğlu’nun savunmasının devam edilmesi için yarına ertelendi.