https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/ekrem-imamoglu-hakkinda-yeni-sorusturma-1109583208.html

Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma

Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, duruşmada yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T19:43+0300

2026-10-15T19:43+0300

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türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

gözaltı

gözaltı kararı

operasyon

tutuklama

tutuklama kararı

soruşturma

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, duruşmada yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İmamoğlu hakkında, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının bugünkü duruşmasında soruşturmayı yürüten yargı mensuplarını hedef alan ifadeleri nedeniyle 'kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.Davanın 99. duruşması görüldü'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının 99. duruşması görüldü. Duruşmada savunma yapan, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, hakkındaki suçlamaları reddetti. Davada 53’ü tutuklu 436 sanığın yargılandığını belirten İmamoğlu, soruşturma ve denetimlerde kamu zararı tespit edilmediğini öne sürerek, iddianamede yer alan rüşvet, irtikap ve diğer suçlamaların siyasi olduğunu savundu.İmamoğlu, kişisel menfaat değil kamu yararı bulunduğunu iddia etti. Duruşma, İmamoğlu’nun savunmasının devam edilmesi için yarına ertelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/ekrem-imamoglu-bakan-akin-gurlekle-konusmasini-anlatti-1109574817.html

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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), gözaltı, gözaltı kararı, operasyon, tutuklama, tutuklama kararı, soruşturma