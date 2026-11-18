https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/cem-kucuk-ve-tahir-sarikaya-hakkinda-iddianame-hazirlandi-1110434978.html
Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya hakkında iddianame hazırlandı
Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya hakkında iddianame hazırlandı
Sputnik Türkiye
Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T20:35+0300
2026-11-18T20:35+0300
2026-11-18T20:35+0300
türki̇ye
tahir sarıkaya
cem küçük
iddianame
mahkeme
savcılık
başsavcılık
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu bulunan Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya hakkında iddianame hazırladı.İddianamede, iki ismin medya faaliyetleri kapsamında uzun süreli mesleki temaslarının bulunduğu belirtildi.İddianamede ifadesine yer verilen gizli tanık "CY34LK40MN20", Cem Küçük'ün sanal medya hesapları, televizyon programları ve gazete yazıları aracılığıyla bazı kişiler hakkında para karşılığında lehte veya aleyhte yayınlar yaptığını, Tahir Sarıkaya'nın ise bu faaliyetler için finansman sağladığını ve medya bağlantılarını kullandığını öne sürdü.Sarıkaya ifadesinde, Küçük'ü 2015 yılından bu yana tanıdığını ve çeşitli dönemlerde birlikte program yaptıklarını belirterek aralarındaki para transferlerinin borç ilişkisinden kaynaklandığını savundu. Küçük de Sarıkaya ile ticari ortaklığının bulunmadığını, para alışverişlerinin alacak meselesi veya organizasyon ücretleriyle ilgili olduğunu ileri sürdü.İddianamede, iki isim arasındaki banka hesap hareketlerinde yüksek tutarlı para transferleri tespit edildiği, Küçük'ün bazı kişi ve gruplar hakkında kamuoyu algısı oluşturmaya yönelik yayınlar yaptığı, Sarıkaya'nın ise bu faaliyetlere finansman ve bağlantı desteği sağladığı iddia edildi.İki ismin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.Öte yandan, iki isim hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/cem-kucuk-sorusturmasi-firari-ismail-canak-istanbul-adliyesine-giderek-teslim-oldu-1108317760.html
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tahir sarıkaya, cem küçük, iddianame, mahkeme, savcılık, başsavcılık
tahir sarıkaya, cem küçük, iddianame, mahkeme, savcılık, başsavcılık
Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya hakkında iddianame hazırlandı
Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu bulunan Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya hakkında iddianame hazırladı.
İddianamede, iki ismin medya faaliyetleri kapsamında uzun süreli mesleki temaslarının bulunduğu belirtildi.
İddianamede ifadesine yer verilen gizli tanık "CY34LK40MN20", Cem Küçük'ün sanal medya hesapları, televizyon programları ve gazete yazıları aracılığıyla bazı kişiler hakkında para karşılığında lehte veya aleyhte yayınlar yaptığını, Tahir Sarıkaya'nın ise bu faaliyetler için finansman sağladığını ve medya bağlantılarını kullandığını öne sürdü.
Sarıkaya ifadesinde, Küçük'ü 2015 yılından bu yana tanıdığını ve çeşitli dönemlerde birlikte program yaptıklarını belirterek aralarındaki para transferlerinin borç ilişkisinden kaynaklandığını savundu. Küçük de Sarıkaya ile ticari ortaklığının bulunmadığını, para alışverişlerinin alacak meselesi veya organizasyon ücretleriyle ilgili olduğunu ileri sürdü.
İddianamede, iki isim arasındaki banka hesap hareketlerinde yüksek tutarlı para transferleri tespit edildiği, Küçük'ün bazı kişi ve gruplar hakkında kamuoyu algısı oluşturmaya yönelik yayınlar yaptığı, Sarıkaya'nın ise bu faaliyetlere finansman ve bağlantı desteği sağladığı iddia edildi.
İki ismin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.
Öte yandan, iki isim hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.