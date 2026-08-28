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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/cem-kucuk-sorusturmasi-firari-ismail-canak-istanbul-adliyesine-giderek-teslim-oldu-1108317760.html
Cem Küçük soruşturması: Firari İsmail Çanak teslim oldu, 'Bildiklerimi anlatacağım' dedi
Cem Küçük soruşturması: Firari İsmail Çanak teslim oldu, 'Bildiklerimi anlatacağım' dedi
Sputnik Türkiye
Cem Küçük soruşturmasına dair önemli bir gelişme yaşandı. Firari İsmail Çanak İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Çanak'ın bildiklerini anlatacağını... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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türkiye, i̇stanbul adliyesi, cem küçük
türkiye, i̇stanbul adliyesi, cem küçük

Cem Küçük soruşturması: Firari İsmail Çanak teslim oldu, 'Bildiklerimi anlatacağım' dedi

13:31 28.08.2026 (güncellendi: 13:35 28.08.2026)
© Fotoğraf : TwitterCem Küçük
Cem Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© Fotoğraf : Twitter
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Ayrıntılar geliyor
Cem Küçük soruşturmasına dair önemli bir gelişme yaşandı. Firari İsmail Çanak İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Çanak'ın bildiklerini anlatacağını söylediği belirtildi.
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