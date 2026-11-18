https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/bursada-5-katli-tekstil-atolyesinde-yangin-mahsur-kalanlar-var-1110433331.html
Bursa'da 5 katlı tekstil atölyesinde yangın: Mahsur kalanlar var
Bursa'da 5 katlı tekstil atölyesinde yangın: Mahsur kalanlar var
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Binada mahsur kalanların kurtarılması... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T18:34+0300
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Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 5 katlı tekstil atölyesinin zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle binanın en üst katında mahsur kalan kişilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/ankarada-kazi-calismasi-sirasinda-dogalgaz-hattinda-yangin-cikti--1110279687.html
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bursa, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın söndürme tüpü
bursa, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın söndürme tüpü
Bursa'da 5 katlı tekstil atölyesinde yangın: Mahsur kalanlar var
18:34 18.11.2026 (güncellendi: 18:36 18.11.2026)
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Binada mahsur kalanların kurtarılması için ekipler seferber oldu.
Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 5 katlı tekstil atölyesinin zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle binanın en üst katında mahsur kalan kişilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.