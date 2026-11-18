https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/bursada-5-katli-tekstil-atolyesinde-yangin-mahsur-kalanlar-var-1110433331.html

Bursa'da 5 katlı tekstil atölyesinde yangın: Mahsur kalanlar var

Bursa'da 5 katlı tekstil atölyesinde yangın: Mahsur kalanlar var

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Binada mahsur kalanların kurtarılması... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T18:34+0300

2026-11-18T18:34+0300

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Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 5 katlı tekstil atölyesinin zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle binanın en üst katında mahsur kalan kişilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/ankarada-kazi-calismasi-sirasinda-dogalgaz-hattinda-yangin-cikti--1110279687.html

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