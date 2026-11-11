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Ankara'da kazı çalışması sırasında doğalgaz hattında yangın çıktı
Ankara'da kazı çalışması sırasında doğalgaz hattında yangın çıktı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde altyapı çalışması için yapılan kazıda doğalgaz hattında yangın meydana geldi. Doğalgaz kesilmesiyle birlikte bölge trafiğe... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T20:30+0300
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türki̇ye
doğalgaz
yangın
patlama
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Ankara'nın Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Hacı Bayram Bulvarı'nda gerçekleştirilen altyapı çalışması sırasında doğalgaz hattı hasar gördü.Borudan sızan gazın alev alması üzerine yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Başkent Doğalgaz ekipleri sevk edildi.Doğalgazın kesildiği bölgede, cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında kazı için kullanılan iş makinesinde de hasar oluştu
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doğalgaz, yangın, patlama
doğalgaz, yangın, patlama

Ankara'da kazı çalışması sırasında doğalgaz hattında yangın çıktı

20:30 11.11.2026 (güncellendi: 20:33 11.11.2026)
© AA / Ankara Emniyet MüdürlüğüAnkara'nın Altındağ ilçesinde kazı çalışması sırasında doğalgaz hattında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Ankara'nın Altındağ ilçesinde kazı çalışması sırasında doğalgaz hattında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© AA / Ankara Emniyet Müdürlüğü
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde altyapı çalışması için yapılan kazıda doğalgaz hattında yangın meydana geldi. Doğalgaz kesilmesiyle birlikte bölge trafiğe kapatıldı. Yapılan çalışma sonucu yangın da söndürüldü
Ankara'nın Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Hacı Bayram Bulvarı'nda gerçekleştirilen altyapı çalışması sırasında doğalgaz hattı hasar gördü.
Borudan sızan gazın alev alması üzerine yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Başkent Doğalgaz ekipleri sevk edildi.
Doğalgazın kesildiği bölgede, cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında kazı için kullanılan iş makinesinde de hasar oluştu
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