https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/ankarada-kazi-calismasi-sirasinda-dogalgaz-hattinda-yangin-cikti--1110279687.html
Ankara'da kazı çalışması sırasında doğalgaz hattında yangın çıktı
Ankara'da kazı çalışması sırasında doğalgaz hattında yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Altındağ ilçesinde altyapı çalışması için yapılan kazıda doğalgaz hattında yangın meydana geldi. Doğalgaz kesilmesiyle birlikte bölge trafiğe... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T20:30+0300
2026-11-11T20:30+0300
2026-11-11T20:33+0300
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doğalgaz
yangın
patlama
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Ankara'nın Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Hacı Bayram Bulvarı'nda gerçekleştirilen altyapı çalışması sırasında doğalgaz hattı hasar gördü.Borudan sızan gazın alev alması üzerine yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Başkent Doğalgaz ekipleri sevk edildi.Doğalgazın kesildiği bölgede, cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında kazı için kullanılan iş makinesinde de hasar oluştu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/besiktasta-trafikte-sopali-dehset-3-kisi-surucuyu-aracindan-indirip-darbetti-1110276682.html
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doğalgaz, yangın, patlama
doğalgaz, yangın, patlama
Ankara'da kazı çalışması sırasında doğalgaz hattında yangın çıktı
20:30 11.11.2026 (güncellendi: 20:33 11.11.2026)
Ankara'nın Altındağ ilçesinde altyapı çalışması için yapılan kazıda doğalgaz hattında yangın meydana geldi. Doğalgaz kesilmesiyle birlikte bölge trafiğe kapatıldı. Yapılan çalışma sonucu yangın da söndürüldü
Ankara'nın Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Hacı Bayram Bulvarı'nda gerçekleştirilen altyapı çalışması sırasında doğalgaz hattı hasar gördü.
Borudan sızan gazın alev alması üzerine yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Başkent Doğalgaz ekipleri sevk edildi.
Doğalgazın kesildiği bölgede, cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında kazı için kullanılan iş makinesinde de hasar oluştu