https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/ankarada-kazi-calismasi-sirasinda-dogalgaz-hattinda-yangin-cikti--1110279687.html

Ankara'da kazı çalışması sırasında doğalgaz hattında yangın çıktı

Ankara'da kazı çalışması sırasında doğalgaz hattında yangın çıktı

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Altındağ ilçesinde altyapı çalışması için yapılan kazıda doğalgaz hattında yangın meydana geldi. Doğalgaz kesilmesiyle birlikte bölge trafiğe... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T20:30+0300

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Ankara'nın Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Hacı Bayram Bulvarı'nda gerçekleştirilen altyapı çalışması sırasında doğalgaz hattı hasar gördü.Borudan sızan gazın alev alması üzerine yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Başkent Doğalgaz ekipleri sevk edildi.Doğalgazın kesildiği bölgede, cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında kazı için kullanılan iş makinesinde de hasar oluştu

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