https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/bulgaristanda-39-buyuklugunde-deprem-1110412908.html

Bulgaristan'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Bulgaristan'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Bulgaristan'ın Filibe kenti yakınlarında saat 04.16'da deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 3.9, Kandilli Rasathanesi ise 3.7 olarak açıkladı. 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T04:50+0300

2026-11-18T04:50+0300

2026-11-18T04:50+0300

son depremler

afad

kandilli rasathanesi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 04.16'da merkez üssü Bulgaristan'ın Filibe kenti yakınlarındaki Laki bölgesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.Depremin, 20.08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Kandilli Rasathanesi: Yunanistan'da 3.7 büyüklüğünde depremKandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yunanistan olarak açıklarken büyüklüğünü 3.7 olarak belirledi.Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğinin 5.5 kilometre olduğunu bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/vanin-gevas-ilcesinde-43-buyuklugunde-deprem--1110406652.html

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afad, kandilli rasathanesi