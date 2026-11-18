https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/bulgaristanda-39-buyuklugunde-deprem-1110412908.html
Bulgaristan'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Bulgaristan'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Bulgaristan'ın Filibe kenti yakınlarında saat 04.16'da deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 3.9, Kandilli Rasathanesi ise 3.7 olarak açıkladı. 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T04:50+0300
2026-11-18T04:50+0300
2026-11-18T04:50+0300
son depremler
afad
kandilli rasathanesi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 04.16'da merkez üssü Bulgaristan'ın Filibe kenti yakınlarındaki Laki bölgesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.Depremin, 20.08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Kandilli Rasathanesi: Yunanistan'da 3.7 büyüklüğünde depremKandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yunanistan olarak açıklarken büyüklüğünü 3.7 olarak belirledi.Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğinin 5.5 kilometre olduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/vanin-gevas-ilcesinde-43-buyuklugunde-deprem--1110406652.html
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afad, kandilli rasathanesi
afad, kandilli rasathanesi
Bulgaristan'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Bulgaristan'ın Filibe kenti yakınlarında saat 04.16'da deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 3.9, Kandilli Rasathanesi ise 3.7 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 04.16'da merkez üssü Bulgaristan'ın Filibe kenti yakınlarındaki Laki bölgesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin, 20.08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kandilli Rasathanesi: Yunanistan'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yunanistan olarak açıklarken büyüklüğünü 3.7 olarak belirledi.
Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğinin 5.5 kilometre olduğunu bildirdi.