https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/vanin-gevas-ilcesinde-43-buyuklugunde-deprem--1110406652.html
Van'ın Gevaş ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Van'ın Gevaş ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Van deprem, deprem, Gevaş deprem
2026-11-17T19:17+0300
2026-11-17T19:17+0300
2026-11-17T19:28+0300
son depremler
deprem
afad
van gölü
van
van büyükşehir belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106528985_0:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_e81164881d48d0fae0df469250aa04c1.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 18.57'de merkez üssü Van Gölü olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, Van'ın Gevaş ilçesine 7.74 kilometre uzaklıkta ve 13.61 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/marmara-denizinde-39-buyuklugunde-deprem-1110337638.html
van gölü
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106528985_525:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_3ab85e2c88d142c0953bc2f335328754.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, afad, van gölü, van, van büyükşehir belediyesi
deprem, afad, van gölü, van, van büyükşehir belediyesi
Van'ın Gevaş ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
19:17 17.11.2026 (güncellendi: 19:28 17.11.2026)
Van Gölü'nde saat 18.57'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Gevaş ilçesine 7.74 kilometre uzaklıkta, derinliğinin ise 13.61 kilometre olduğunu bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 18.57'de merkez üssü Van Gölü olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, Van'ın Gevaş ilçesine 7.74 kilometre uzaklıkta ve 13.61 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.