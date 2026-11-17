https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/istanbul-valiligi-uyardi-gece-ilk-saatlerden-itibaren-etkisini-artiracak-1110408472.html

İstanbul Valiliği uyardı: Gece ilk saatlerden itibaren etkisini artıracak

İstanbul Valiliği uyardı: Gece ilk saatlerden itibaren etkisini artıracak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da rüzgar çarşamba gece ilk saatlerden itibaren sertleşiyor. Perşembe öğleye kadar etkili olması tahmin edilen ve zaman zaman fırtına boyutuna... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

i̇stanbul

çarşamba

perşembe

meteoroloji

şiddetli rüzgar

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İstanbul'da yaşayanlar için yeni bir hava durumu alarmı verildi. Çarşamba gecesinin ilk dakikalarından itibaren şiddetini artıracak olan güneybatı yönlü rüzgarların, ertesi gün öğlen saatlerine dek saatte 80 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor.İl yönetimi, şiddetli hava akımının yaratabileceği günlük hayatı aksatıcı risklere ve karbonmonoksit tehlikesine karşı tedbir çağrısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine yer veren valiliğin açıklamasında, kentte bugün güney ve güneybatı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli olarak esen rüzgarın, çarşamba günü gece ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.Rüzgarın, perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada şu uyarılar yapıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/akom-saat-vererek-uyardi-istanbulda-firtina-gunlerce-surecek-hizi-85-kilometreye-ulasabilir-1110396323.html

türki̇ye

i̇stanbul

çarşamba

perşembe

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i̇stanbul, çarşamba , perşembe, meteoroloji, şiddetli rüzgar