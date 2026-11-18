https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/bocek-ilaci-nedeniyle-hayatini-kaybetmisti-altay-bebegin-olumune-iliskin-davada-karar-1110430361.html

Böcek ilacı nedeniyle hayatını kaybetmişti: Altay bebeğin ölümüne ilişkin davada karar

Böcek ilacı nedeniyle hayatını kaybetmişti: Altay bebeğin ölümüne ilişkin davada karar

Sputnik Türkiye

Böcek ilaçlaması sonucu 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybettiği, 5 kişinin de zehirlendiği olaya ilişkin davada ilaçlama firması sahibi B.Ö. 7... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T17:24+0300

2026-11-18T17:24+0300

2026-11-18T17:24+0300

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böcek ilacı

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İzmir'de bir apartmanda gerçekleştirilen böcek ilaçlaması sonucu 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybettiği, 5 kişinin de zehirlendiği olaya ilişkin davanın duruşması İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.Duruşmaya ilaçlama firmasının sahibi tutuklu sanık B.Ö, taraf avukatları ve hayatını kaybeden bebeğin babası Recep Kınalı katıldı. İlaçlama sırasında B.Ö'ye yardım eden tutuksuz sanık E.G. ise duruşmada hazır bulunmadı.Cumhuriyet savcısı, önceki celsede sunduğu esas hakkındaki mütalaasını yineledi. Kınalı ailesinin avukatı Utku Turan, sanıkların ilaçlamanın ölümcül sonuçlar doğurabileceğini bilmelerine rağmen yeterli güvenlik önlemi almadıklarını belirterek, olası kastla ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan cezalandırılmalarını talep etti.Tutuklu sanık B.Ö. ise ilaçlama sırasında gerekli güvenlik önlemlerini aldığını savunarak beraatini istedi.Mahkeme heyeti, sanıkları "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırdı. Buna göre B.Ö. 7 yıl 6 ay, E.G. ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar hakkında ayrıca 2 yıl meslekten men kararı verildi.Duruşma sonrası açıklama yapan baba Recep Kınalı, mahkemenin kararına itiraz ederek dosyayı istinafa taşıyacaklarını bildirdi.Olayın geçmişi11 Kasım 2024'te apartmanda yapılan ilaçlamadan 3 gün sonra rahatsızlanan Altay bebek, kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.Olayla ilgili gözaltına alınan ilaçlama firması sahibi B.Ö. ile çalışanı E.G. tutuklanmıştı. Şüpheliler daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Adli Tıp ihtisas kurullarının bebeğin ölümünün kimyasal gaz ve uygulanan ilaçtan kaynaklandığı yönündeki raporlarının ardından iki sanık yeniden tutuklanmıştı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet, 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin "silahla kasten yaralama" suçundan ise ayrı ayrı 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti.İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında E.G'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı ise sanıkların "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/altay-bebek-zehirlenerek-hayatini-kaybetmisti-bocek-ilaci-kimyasal-silah-sayildi-1101865514.html

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