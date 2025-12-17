https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/altay-bebek-zehirlenerek-hayatini-kaybetmisti-bocek-ilaci-kimyasal-silah-sayildi-1101865514.html

Altay bebek zehirlenerek hayatını kaybetmişti: Böcek ilacı 'kimyasal silah' sayıldı

İzmir'de böcek ilaçlaması yapılan apartmanda yaşamını yitiren Altay bebeğin ölümüyle ilgili soruşturmada iddianame hazırlandı. İlaç şirketi çalışanları... 17.12.2025, Sputnik Türkiye

türki̇ye

altay toprak kınalı

i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı

ilaçlama

böcek ilacı

zehirlenme

kimyasal silah

İzmir'de yaşanan olayda, böcek ilaçlaması yapılan apartmanda bir yaşındaki Altay Toprak Kınalı isimli bebeğin zehirlenerek hayatını kaybetmesine yönelik soruşturma tamamlandı. Savcılık iddianamede böcek ilaçlama şirketi sahibi ve çalışanlarına 'kimyasal silah kullanarak kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istedi.İhmaller tek tek sıralandıİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 12 sayfalık iddianamede ihmaller zinciri tek tek sıralandı. İlaçlama için 13 bin liraya anlaşma yapılan şirketin apartman sakinlerini bilgilendirmediği belirtilirken, havalandırma boşluğunun kapatılmadığı ve ilaçlama yapıldığına dair bir uyarı levhasının bile bulunmadığı anlatıldı. İddianamede, bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapora da yer verildi. İddianamede, olayın meydana gelmesinde, binada, insan yaşam alanında kullanılmaması gereken türden ilaç kullanılması, apartman sakinlerine uyarı yapılmaması, izolasyon tedbirlerinin alınmaması, ilaçlamadan sonra gaz ölçümleri yapılmaması nedeniyle firma sahibi B.Ö'nün ana sorumlu olduğu vurgulandı.B.Ö'ye yardım eden E.G'nin de ilaçlama işlemlerinde dikkatsiz ve tedbirsiz davranışıyla olayın meydana gelmesinde etken olduğu kaydedildi. Böcek ilacı kimyasal silah sayıldıSavcı, tutuklu bulunan şüpheliler B.Ö. ile E.G. hakkında, "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet, beş kişinin zehirlenmesine karşın ise silahla kasten yaralama suçundan ayrı ayrı dörder yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Hazırlanan iddianame, ilgili ağır ceza mahkemesine gönderildi.Ne olmuştu?İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 11 Kasım 2024'te, böcek ilaçlamasından üç gün sonra bir yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek yaşamını yitirmiş, hastaneye kaldırılan beş kişi tedavileri sonrası taburcu edilirken bina da boşaltılmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden ilaçlama firmasında çalışan ve ilaçlamayı yapan firmanın sahibi B.Ö. (47) ve ona yardım eden E.G. (44) tutuklanmıştı. Şüpheliler, daha sonra adli kontrol kararıyla salıverilmişti.Adalet Bakanlığı 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Altay bebeğin kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği yönünde mütalaa vermişti. 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümünün binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı zehirlenmeyle meydana geldiği yönünde görüş bildirmişti. Şüpheliler B.Ö. ve E.G, ihtisas kurullarından gelen raporlarının ardından yeniden tutuklanmıştı.

türki̇ye

altay toprak kınalı, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, ilaçlama, böcek ilacı, zehirlenme, kimyasal silah