Belçika'da toplumsal olaylara müdahale için 'Jandarma 2.0' birimi kuruluyor
© Dursun AydemirBrüksel'de protestocular ve polis çatıştı
© Dursun Aydemir
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Belçika hükümeti, ülke genelinde tırmanan gösterilere ve büyük çaplı toplumsal olaylara müdahale etmek amacıyla askeri eğitim almış personelden oluşacak 'Rijkswacht 2.0' adıyla (Jandarma 2.0)yeni bir kolluk birimi kurmaya hazırlanıyor.
Yerel medya kaynaklarının aktardığına göre Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Federal Parlamento'da yaptığı konuşmada söz konusu girişime dair detayları paylaştı. Francken, ‘Rijkswacht 2.0’ (Jandarma 2.0) olarak adlandırılan bu özel birimin hayata geçirilmesi hususunda İçişleri Bakanı Bernard Quintin ile yürüttükleri çalışmalarda ciddi mesafe katettiklerini bildirdi.
Brüksel ve Liege'deki sokak olaylarının ardından gündeme getirdiği bu projeye yöneltilen eleştirileri yanıtlayan Savunma Bakanı, Belçika'nın geçmişinde de buna benzer bir güvenlik yapılanmasının bulunduğunu savundu.
Son yıllarda asayişin korunması noktasında yetersiz kalındığını öne süren Francken, Savunma Bakanlığı bünyesinde toplumsal olayların kontrolüne dair köklü bir tecrübe ve bilgi birikiminin hala mevcut olduğunu söyledi.
'Kaçınılmaz bir gereklilik'
Bu kapsamda Savunma Kuvvetleri Komutanına talimat verdiğini açıklayan Bakan, yeni askeri personelin bu alanda yeniden eğitilmesinin "kaçınılmaz bir gereklilik" olduğunun altını çizdi. İki bakanlık arasında birimin teşkilat yapısı ve teçhizatına yönelik müzakerelerin yapıcı bir zeminde devam ettiğini belirten Francken, Savunma Bakanlığının bu yeni yapıya yaklaşık 400 personelle destek vereceğini ifade etti.
Belçika'da neler oluyor?
Fransa'daki lise boykotlarından esinlenen öğrenciler, 1 Ekim'de Liege ve çevresindeki okulların girişlerini kapatarak eğitimi durdurdu. Göstericiler, kalabalık sınıflar, personel eksikliği ve fırsat eşitsizliğine tepki gösteren, eğitim politikalarında söz hakkı istiyordu.
9 Ekim’de ise ülkenin başkenti Brüksel’de on binlerce çalışan, öğrenci ve kamu görevlisinin katılımıyla düzenlenen dev gösteride, bütçe kesintileri ve alım gücündeki düşüş protesto edildi.
17 Ekim'den itibaren Brüksel ve Liege’de yeniden meydanlara inen kitleler, hem hükümet reformlarını hem de polisin önceki eylemlerdeki tutumunu hedef aldı. Yolların kapatılıp barikatların kurulduğu olaylarda güvenlik güçleriyle eylemciler arasında çatışmalar yaşandı. Geçen ay boyunca ülke çapındaki olaylarda 600’den fazla kişi gözaltına alınırken, bunların bir bölümü tutuklandı.
13 Kasım'da Brüksel Özgür Üniversitesi öğrencileri harç zamlarını ve eğitim bütçesindeki daralmayı protesto etti. Dün gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı son gösteriye ise polis tazyikli su ve biber gazı kullanarak müdahale etti.