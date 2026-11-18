https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/belcikada-toplumsal-olaylara-mudahale-icin-jandarma-20-birimi-kuruluyor-1110433567.html

Belçika'da toplumsal olaylara müdahale için 'Jandarma 2.0' birimi kuruluyor

Belçika'da toplumsal olaylara müdahale için 'Jandarma 2.0' birimi kuruluyor

Sputnik Türkiye

Belçika hükümeti, ülke genelinde tırmanan gösterilere ve büyük çaplı toplumsal olaylara müdahale etmek amacıyla askeri eğitim almış personelden oluşacak yeni bir kolluk birimi kurmaya hazırlanıyor. ‘Rijkswacht 2.0’ nedir?

2026-11-18T18:48+0300

2026-11-18T18:48+0300

2026-11-18T18:48+0300

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Yerel medya kaynaklarının aktardığına göre Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Federal Parlamento'da yaptığı konuşmada söz konusu girişime dair detayları paylaştı. Francken, ‘Rijkswacht 2.0’ (Jandarma 2.0) olarak adlandırılan bu özel birimin hayata geçirilmesi hususunda İçişleri Bakanı Bernard Quintin ile yürüttükleri çalışmalarda ciddi mesafe katettiklerini bildirdi.Brüksel ve Liege'deki sokak olaylarının ardından gündeme getirdiği bu projeye yöneltilen eleştirileri yanıtlayan Savunma Bakanı, Belçika'nın geçmişinde de buna benzer bir güvenlik yapılanmasının bulunduğunu savundu.Son yıllarda asayişin korunması noktasında yetersiz kalındığını öne süren Francken, Savunma Bakanlığı bünyesinde toplumsal olayların kontrolüne dair köklü bir tecrübe ve bilgi birikiminin hala mevcut olduğunu söyledi.'Kaçınılmaz bir gereklilik'Bu kapsamda Savunma Kuvvetleri Komutanına talimat verdiğini açıklayan Bakan, yeni askeri personelin bu alanda yeniden eğitilmesinin "kaçınılmaz bir gereklilik" olduğunun altını çizdi. İki bakanlık arasında birimin teşkilat yapısı ve teçhizatına yönelik müzakerelerin yapıcı bir zeminde devam ettiğini belirten Francken, Savunma Bakanlığının bu yeni yapıya yaklaşık 400 personelle destek vereceğini ifade etti.Belçika'da neler oluyor?

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