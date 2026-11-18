https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/bddkdan-adil-katilim-bankasi-karari-yonetim-tmsfye-gecti-1110415161.html

BDDK'dan Adil Katılım Bankası kararı: Yönetim TMSF'ye geçti

BDDK'dan Adil Katılım Bankası kararı: Yönetim TMSF'ye geçti

Sputnik Türkiye

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Adil Katılım Bankası A.Ş.'nin temettü dışındaki ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T07:37+0300

2026-11-18T07:37+0300

2026-11-18T07:37+0300

ekonomi̇

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

bddk

tmsf

mali

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Adil Katılım Bankası A.Ş. hakkında bankanın yönetim yapısını değiştiren bir karar aldı. 17 Kasım 2026 tarihli ve 11601 sayılı Kurul Kararı kapsamında, bankanın temettü dışındaki ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesi kararlaştırıldı.18 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararda, işlemin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerine dayandırıldığı belirtildi.Kararla birlikte bankanın yönetim ve denetim yetkileri TMSF'ye geçerken, temettü hakları devir kapsamının dışında bırakıldı.Adil Katılım Bankası neden TMSF'ye devredildi?BDDK'nın kararında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesine atıf yapıldı. Söz konusu madde, belirli mali ve idari koşulların oluşması halinde bankalara müdahale edilmesine ilişkin hükümler içeriyor.Kararda belirtilen (a), (c) ve (d) bentleri; bankanın yükümlülüklerini yerine getirememesi, faaliyetlerini güvenli biçimde sürdürememesi ve mali bünyesine ilişkin ciddi sorunlar gibi müdahale gerekçelerini kapsıyor.Bununla birlikte, paylaşılan karar metninde Adil Katılım Bankası'na özgü mali bulguların ayrıntıları yer almıyor. Dolayısıyla devre neden olan somut gelişmelerin kapsamı, açıklanan bilgilerle sınırlı kalıyor.TMSF bankanın yönetim ve denetimini devraldıBDDK'nın aldığı kararla Adil Katılım Bankası'nın temettü dışındaki ortaklık hakları, yönetimi ve denetimi TMSF'ye devredildi.Bu düzenleme, bankanın mevcut ortaklarının temettü dışındaki ortaklık yetkilerini kullanamayacağı ve bankanın yönetim süreçlerinin TMSF kontrolüne geçeceği anlamına geliyor.Temettü hakkının devir dışında tutulması ise ortakların kâr payına ilişkin haklarının karar kapsamında doğrudan devralınmadığını gösteriyor.Faaliyet izni iptal edildi mi?Kararın hukuki niteliği açısından yönetim ve denetimin TMSF'ye devredilmesi ile bankacılık faaliyet izninin kaldırılması birbirinden farklı işlemler.Paylaşılan 11601 sayılı karar özetinde bankanın yönetim ve denetiminin devredildiği açıkça belirtilirken, faaliyet izninin ayrıca kaldırıldığına ilişkin bir hüküm aktarılmıyor.Bu nedenle bankanın faaliyet izninin iptal edildiği yönündeki bilginin, ayrı bir resmî kararla doğrulanması gerekiyor.NE OLMUŞTU? Fon soruşturmasında dört şirkete kayyum atanmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması kapsamında 17 Kasım'da Adil Katılım Bankası'nın da aralarında bulunduğu dört şirkete TMSF'nin yönetim kayyumu olarak atandığını duyurmuştu.Başsavcılığın açıklamasına göre, MASAK raporları ve bankacılık kayıtları üzerinden yapılan incelemelerde, gerçek ticari faaliyete dayanmayan kredi işlemleriyle sağlanan kaynakların bankanın kuruluş sermayesine aktarıldığı, ardından bazı yatırım fonları üzerinden manipülasyona konu edildiği iddia edildi.Soruşturma kapsamında Adil Katılım Bankası, Adil Varlık Yönetim, Adil Tasarruf Finansman ve Dünya Varlık Yönetim şirketleri hakkında kayyum kararı alınmıştı. 18 Kasım'da yayımlanan BDDK kararıyla bankanın yönetim ve denetiminin TMSF'ye devri ayrıca bankacılık mevzuatı kapsamında karara bağlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/altin-fiyatlarinda-sert-dusus-dev-bankadan-2027-tahmini-geldi-fed-ne-yapacak-1110414559.html

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tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), bddk, tmsf, mali