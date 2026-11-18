https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/ap-uyesi-mariani-avrupa-rusya-ile-muzakerelere-yonelik-tutumunu-degistirdi-1110432824.html

AP Üyesi Mariani: Avrupa, Rusya ile müzakerelere yönelik tutumunu değiştirdi

AP Üyesi Mariani: Avrupa, Rusya ile müzakerelere yönelik tutumunu değiştirdi

Sputnik Türkiye

Fransız Parlamenter Mariani, Avrupalıların Rusya ile barış müzakereleri konusundaki tutumlarını hızlı bir şekilde değiştirdiğini, ancak müzakere masasında... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T18:21+0300

2026-11-18T18:21+0300

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Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Thierry Mariani, Sputnik’e demecinde Avrupa ​temsilcilerinin Rusya ile barış müzakereleri konusundaki tutumlarını hızlı bir şekilde değiştirdiğini, ancak müzakere masasında kendilerini bekleyen kimsenin olmadığını şaşkınlıkla fark ettiklerini ifade etti.Mariani, son üç yıldır Avrupa başkentlerinde Moskova ile müzakerelerin ihanetle eşdeğer olduğunun savunulduğuna dikkat çekti.Avrupa’nın barış sürecine dahil olma çabalarıyla gülünç bir duruma düştüğünü belirten Mariani, aynı zamanda AB temsilcilerinden gelen militarist söylemlerin yarattığı tehlikeye de dikkat çekti.Fransız parlamenter, bu yönde bir gelişmenin Avrupa'yı Rusya ile doğrudan bir çatışmaya sürükleyebileceği uyarısında bulundu.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB’nin Ukrayna konusundaki müzakerelere dahil olma arzusuna değinerek, Avrupalıların trenin kalkmakta olduğunu fark ettiklerini ve ‘son vagonun basamağına atlamaya çalıştıklarını’ ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/lavrov-avrupalilar-ukrayna-konulu-muzakerelerde-ustlenebilecekleri-rolu-anlamiyor-1110361640.html

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avrupa parlamentosu (ap), avrupa, haberler, thierry mariani, brüksel, ukrayna, rusya, ab, barış müzakereleri, sergey lavrov