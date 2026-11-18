https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/ap-uyesi-mariani-avrupa-rusya-ile-muzakerelere-yonelik-tutumunu-degistirdi-1110432824.html
AP Üyesi Mariani: Avrupa, Rusya ile müzakerelere yönelik tutumunu değiştirdi
AP Üyesi Mariani: Avrupa, Rusya ile müzakerelere yönelik tutumunu değiştirdi
Sputnik Türkiye
Fransız Parlamenter Mariani, Avrupalıların Rusya ile barış müzakereleri konusundaki tutumlarını hızlı bir şekilde değiştirdiğini, ancak müzakere masasında... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T18:21+0300
2026-11-18T18:21+0300
2026-11-18T18:21+0300
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Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Thierry Mariani, Sputnik’e demecinde Avrupa temsilcilerinin Rusya ile barış müzakereleri konusundaki tutumlarını hızlı bir şekilde değiştirdiğini, ancak müzakere masasında kendilerini bekleyen kimsenin olmadığını şaşkınlıkla fark ettiklerini ifade etti.Mariani, son üç yıldır Avrupa başkentlerinde Moskova ile müzakerelerin ihanetle eşdeğer olduğunun savunulduğuna dikkat çekti.Avrupa’nın barış sürecine dahil olma çabalarıyla gülünç bir duruma düştüğünü belirten Mariani, aynı zamanda AB temsilcilerinden gelen militarist söylemlerin yarattığı tehlikeye de dikkat çekti.Fransız parlamenter, bu yönde bir gelişmenin Avrupa'yı Rusya ile doğrudan bir çatışmaya sürükleyebileceği uyarısında bulundu.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB’nin Ukrayna konusundaki müzakerelere dahil olma arzusuna değinerek, Avrupalıların trenin kalkmakta olduğunu fark ettiklerini ve ‘son vagonun basamağına atlamaya çalıştıklarını’ ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/lavrov-avrupalilar-ukrayna-konulu-muzakerelerde-ustlenebilecekleri-rolu-anlamiyor-1110361640.html
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avrupa parlamentosu (ap), avrupa, haberler, thierry mariani, brüksel, ukrayna, rusya, ab, barış müzakereleri, sergey lavrov
avrupa parlamentosu (ap), avrupa, haberler, thierry mariani, brüksel, ukrayna, rusya, ab, barış müzakereleri, sergey lavrov
AP Üyesi Mariani: Avrupa, Rusya ile müzakerelere yönelik tutumunu değiştirdi
Fransız Parlamenter Mariani, Avrupalıların Rusya ile barış müzakereleri konusundaki tutumlarını hızlı bir şekilde değiştirdiğini, ancak müzakere masasında kendilerini bekleyen kimsenin olmadığını fark ettiklerini belirtti.
Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Thierry Mariani, Sputnik’e demecinde Avrupa temsilcilerinin Rusya ile barış müzakereleri konusundaki tutumlarını hızlı bir şekilde değiştirdiğini, ancak müzakere masasında kendilerini bekleyen kimsenin olmadığını şaşkınlıkla fark ettiklerini ifade etti.
Mariani, son üç yıldır Avrupa başkentlerinde Moskova ile müzakerelerin ihanetle eşdeğer olduğunun savunulduğuna dikkat çekti.
Bugünse Brüksel’de aynı kişiler müzakere masasında kendilerine bir yer bulmak için çabalıyor, ancak şaşkınlıkla masada onları bekleyen kimse olmadığını fark ediyor. Abu Dabi’de Amerikalılar, Ruslar ve Ukraynalılar, Avrupalıların katılımı olmaksızın görüşmeler gerçekleştirdi.
Avrupa’nın barış sürecine dahil olma çabalarıyla gülünç bir duruma düştüğünü belirten Mariani, aynı zamanda AB temsilcilerinden gelen militarist söylemlerin yarattığı tehlikeye de dikkat çekti.
Brüksel tehlikeli bir oyun oynuyor. Avrupa söyleminde halihazırda daha uzun menzilli silahlar, Avrupa birliklerinin Ukrayna’ya konuşlandırılması ve savaş ekonomisine geçiş gibi öne çıkarılan seçeneklerin akıllıca olmadığı ortada.
Fransız parlamenter, bu yönde bir gelişmenin Avrupa'yı Rusya ile doğrudan bir çatışmaya sürükleyebileceği uyarısında bulundu.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB’nin Ukrayna konusundaki müzakerelere dahil olma arzusuna değinerek, Avrupalıların trenin kalkmakta olduğunu fark ettiklerini ve ‘son vagonun basamağına atlamaya çalıştıklarını’ ifade etmişti.