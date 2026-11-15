Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/lavrov-avrupalilar-ukrayna-konulu-muzakerelerde-ustlenebilecekleri-rolu-anlamiyor-1110361640.html
Lavrov: Avrupalılar, Ukrayna konulu müzakerelerde üstlenebilecekleri rolü anlamıyor
Lavrov: Avrupalılar, Ukrayna konulu müzakerelerde üstlenebilecekleri rolü anlamıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupalıların Ukrayna ile ilgili müzakerelerde kendilerine nasıl bir rol biçilebileceğini kavrayamadıklarını belirtti. 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T17:59+0300
2026-11-15T17:59+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
ukrayna
avrupa
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0f/1105021451_0:60:3077:1791_1920x0_80_0_0_9647bd4580fa45dda1a5a56f58a19966.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına demecinde Avrupalıların Ukrayna ile ilgili müzakerelerde kendilerine nasıl bir rol biçilebileceğini kavrayamadıklarını, yaptıkları açıklamaların da bunu doğruladığını ifade etti.Lavrov, AB’nin Ukrayna konusundaki müzakerelere dahil olma arzusuna değinerek, Avrupalıların trenin kalkmakta olduğunu fark ettiklerini ve ‘son vagonun basamağına atlamaya çalıştıklarını’ ifade etti.Lavrov ayrıca, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Ukrayna müzakereleri için bir ateşkesin gerekliliğine dair düşüncelerinin tamamen çıkmaz bir yol olduğunu ve herkesin de bunun farkında olduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/bati-basini-von-der-leyenin-rusya-ile-guvenlik-diyalogu-onerisi-abde-gorus-ayriligina-yol-acti-1110335009.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0f/1105021451_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_852323cb622de70655cdaad08076900e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, avrupa, ab
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, avrupa, ab

Lavrov: Avrupalılar, Ukrayna konulu müzakerelerde üstlenebilecekleri rolü anlamıyor

17:59 15.11.2026
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinLavrov at the General Meeting of the Russian International Affairs Council, March 31
Lavrov at the General Meeting of the Russian International Affairs Council, March 31 - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2026
© Sputnik / Sergey Guneev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupalıların Ukrayna ile ilgili müzakerelerde kendilerine nasıl bir rol biçilebileceğini kavrayamadıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına demecinde Avrupalıların Ukrayna ile ilgili müzakerelerde kendilerine nasıl bir rol biçilebileceğini kavrayamadıklarını, yaptıkları açıklamaların da bunu doğruladığını ifade etti.
Lavrov, AB’nin Ukrayna konusundaki müzakerelere dahil olma arzusuna değinerek, Avrupalıların trenin kalkmakta olduğunu fark ettiklerini ve ‘son vagonun basamağına atlamaya çalıştıklarını’ ifade etti.

Muhtemelen trenin kalkmakta olduğunun farkındalar ve son vagonun basamağına atlamaya çalışıyorlar.

Lavrov ayrıca, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Ukrayna müzakereleri için bir ateşkesin gerekliliğine dair düşüncelerinin tamamen çıkmaz bir yol olduğunu ve herkesin de bunun farkında olduğunu sözlerine ekledi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
DÜNYA
Batı basını: Von der Leyen’in Rusya ile güvenlik diyaloğu önerisi AB’de görüş ayrılığına yol açtı
13 Kasım, 21:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала