https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/lavrov-avrupalilar-ukrayna-konulu-muzakerelerde-ustlenebilecekleri-rolu-anlamiyor-1110361640.html
Lavrov: Avrupalılar, Ukrayna konulu müzakerelerde üstlenebilecekleri rolü anlamıyor
Lavrov: Avrupalılar, Ukrayna konulu müzakerelerde üstlenebilecekleri rolü anlamıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupalıların Ukrayna ile ilgili müzakerelerde kendilerine nasıl bir rol biçilebileceğini kavrayamadıklarını belirtti. 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T17:59+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına demecinde Avrupalıların Ukrayna ile ilgili müzakerelerde kendilerine nasıl bir rol biçilebileceğini kavrayamadıklarını, yaptıkları açıklamaların da bunu doğruladığını ifade etti.Lavrov, AB’nin Ukrayna konusundaki müzakerelere dahil olma arzusuna değinerek, Avrupalıların trenin kalkmakta olduğunu fark ettiklerini ve ‘son vagonun basamağına atlamaya çalıştıklarını’ ifade etti.Lavrov ayrıca, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Ukrayna müzakereleri için bir ateşkesin gerekliliğine dair düşüncelerinin tamamen çıkmaz bir yol olduğunu ve herkesin de bunun farkında olduğunu sözlerine ekledi.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, avrupa, ab
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, avrupa, ab
Lavrov: Avrupalılar, Ukrayna konulu müzakerelerde üstlenebilecekleri rolü anlamıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupalıların Ukrayna ile ilgili müzakerelerde kendilerine nasıl bir rol biçilebileceğini kavrayamadıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına demecinde Avrupalıların Ukrayna ile ilgili müzakerelerde kendilerine nasıl bir rol biçilebileceğini kavrayamadıklarını, yaptıkları açıklamaların da bunu doğruladığını ifade etti.
Lavrov, AB’nin Ukrayna konusundaki müzakerelere dahil olma arzusuna değinerek, Avrupalıların trenin kalkmakta olduğunu fark ettiklerini ve ‘son vagonun basamağına atlamaya çalıştıklarını’ ifade etti.
Muhtemelen trenin kalkmakta olduğunun farkındalar ve son vagonun basamağına atlamaya çalışıyorlar.
Lavrov ayrıca, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Ukrayna müzakereleri için bir ateşkesin gerekliliğine dair düşüncelerinin tamamen çıkmaz bir yol olduğunu ve herkesin de bunun farkında olduğunu sözlerine ekledi.