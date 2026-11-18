https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/antalya-buyuksehir-belediye-baskan-vekili-ozdemir-chpden-istifa-etti-1110434438.html

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir CHP'den istifa etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir CHP'den istifa etti

Sputnik Türkiye

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T19:56+0300

2026-11-18T19:56+0300

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poli̇ti̇ka

antalya

chp

istifa

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etmesinin ardından siyasi ve mesleki kariyeri yeniden gündeme geldi.14 Nisan 1988'de Antalya'da dünyaya gelen Özdemir, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Akdeniz Üniversitesinde özel hukuk alanında yüksek lisans yapan Özdemir, 2013 yılında Antalya Barosuna kaydolarak serbest avukatlık yapmaya başladı.Siyasi kariyerine 2014 yerel seçimlerinde Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi seçilerek başlayan Özdemir, 2019 seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediye Meclis Üyeliği görevlerine getirildi. Bu süreçte çeşitli belediye komisyonlarında görev alan Özdemir, 2024 yerel seçimlerinin ardından CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekilliğini üstlendi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 11 Temmuz 2025'te belediye meclisinde yapılan seçimde başkanvekili seçilen Özdemir, görevini bu tarihten itibaren sürdürüyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/25-saatlik-antalya-alanya-yolu-35-dakikaya-dusecek-acilis-icin-tarih-verildi-1110320855.html

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