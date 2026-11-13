https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/25-saatlik-antalya-alanya-yolu-35-dakikaya-dusecek-acilis-icin-tarih-verildi-1110320855.html
2.5 saatlik Antalya-Alanya yolu 35 dakikaya düşecek: Açılış için tarih verildi
2.5 saatlik Antalya-Alanya yolu 35 dakikaya düşecek: Açılış için tarih verildi
Sputnik Türkiye
Antalya-Alanya arasında yol yapım çalışmaları sürerken, yol tamamlandığında 2.5 saatlik yol 35 dakikaya inecek. Yolun 2028 Ekim ayından önce açılması... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T12:54+0300
2026-11-13T12:54+0300
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Antalya-Alanya arasındaki yol yapım çalışması sürüyor. Toplam 122 kilometrelik yol tamamlandığında 2.5 saat süren yol 35 dakikaya inecek. Sözleşmeye göre yolun Ekim 2028'de açılması planlanırken şu anda daha da erken açılması gündemde. Toplam 122 kilometrelik yolDevam eden otoyolda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şu bilgileri paylaştı: "Antalya-Alanya Otoyolu 84 kilometresi ana gövde ve bağlantı yollarından oluşuyor; toplam 122 kilometre. Sahanın neredeyse tamamına yakınında çalışmaları devam ettiriyoruz. Toprak işlerinde, köprü, viyadük, menfez gibi sanat yapılarında, tünel işlerinde aynı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tünellerde yüzde 80'ler seviyesine, viyadüklerde yüzde 50'ler seviyesine, yine toprak işlerinde yüzde 45'ler seviyesine geldik. İyi gidiyoruz"Antalya-Alanya yolu ne zaman açılacak?Bakan Uraloğlu, yapım takvimine ilişkin de bilgi vererek, "Sözleşmeye göre hedefimiz 2028 Ekim ayı. Ama şu anda öngördüğümüz sürenin önünde gidiyoruz. Bu seneki kışın hava şartlarına göre, baharın durumuna göre biraz daha erkene çekeceğiz. Ama ne kadar erkene çekebiliriz, onu da ilerleyen zaman diliminde inşallah kamuoyuyla paylaşmış oluruz" diye konuştu. Seyahat süresine ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Saatler süren trafiği biz uçtan uca 35-40 dakikalara yakın bir zaman dilimi içerisinde geçmiş olacağız. Sadece bir otoyol değil, turizmi destekleyecek olan çok ciddi bir yatırım yapmış oluyoruz Antalya'mıza. Elbette bunun bir ucunun Mersin'e ilerleyen zamanda da gideceğini söylemek lazım" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/yavuz-sultan-selim-koprusunden-gececek-demir-yolu-projesi-icin-onemli-adim-atildi--1110292537.html
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abdulkadir uraloğlu, antalya, alanya, karayolu
abdulkadir uraloğlu, antalya, alanya, karayolu
2.5 saatlik Antalya-Alanya yolu 35 dakikaya düşecek: Açılış için tarih verildi
Antalya-Alanya arasında yol yapım çalışmaları sürerken, yol tamamlandığında 2.5 saatlik yol 35 dakikaya inecek. Yolun 2028 Ekim ayından önce açılması planlanıyor.
Antalya-Alanya arasındaki yol yapım çalışması sürüyor. Toplam 122 kilometrelik yol tamamlandığında 2.5 saat süren yol 35 dakikaya inecek. Sözleşmeye göre yolun Ekim 2028'de açılması planlanırken şu anda daha da erken açılması gündemde.
Toplam 122 kilometrelik yol
Devam eden otoyolda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şu bilgileri paylaştı: "Antalya-Alanya Otoyolu 84 kilometresi ana gövde ve bağlantı yollarından oluşuyor; toplam 122 kilometre. Sahanın neredeyse tamamına yakınında çalışmaları devam ettiriyoruz. Toprak işlerinde, köprü, viyadük, menfez gibi sanat yapılarında, tünel işlerinde aynı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tünellerde yüzde 80'ler seviyesine, viyadüklerde yüzde 50'ler seviyesine, yine toprak işlerinde yüzde 45'ler seviyesine geldik. İyi gidiyoruz"
Antalya-Alanya yolu ne zaman açılacak?
Bakan Uraloğlu, yapım takvimine ilişkin de bilgi vererek, "Sözleşmeye göre hedefimiz 2028 Ekim ayı. Ama şu anda öngördüğümüz sürenin önünde gidiyoruz. Bu seneki kışın hava şartlarına göre, baharın durumuna göre biraz daha erkene çekeceğiz. Ama ne kadar erkene çekebiliriz, onu da ilerleyen zaman diliminde inşallah kamuoyuyla paylaşmış oluruz" diye konuştu.
Seyahat süresine ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Saatler süren trafiği biz uçtan uca 35-40 dakikalara yakın bir zaman dilimi içerisinde geçmiş olacağız. Sadece bir otoyol değil, turizmi destekleyecek olan çok ciddi bir yatırım yapmış oluyoruz Antalya'mıza. Elbette bunun bir ucunun Mersin'e ilerleyen zamanda da gideceğini söylemek lazım" ifadelerini kullandı.