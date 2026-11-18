https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/abd-senatosunda-cogunluk-demokratlara-gecti-alaskada-12-yil-sonra-zafer-1110421420.html

ABD Senatosu'nda çoğunluk Demokratlara geçti: Alaska'da 12 yıl sonra zafer

ABD Senatosu'nda çoğunluk Demokratlara geçti: Alaska'da 12 yıl sonra zafer

Sputnik Türkiye

ABD'de Demokrat Mary Peltola, Alaska'daki Senato seçiminde Cumhuriyetçi Dan Sullivan'ı mağlup etti. Cumhuriyetçilerin elindeki dokuz sandalyeyi kazanan... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T12:31+0300

2026-11-18T12:31+0300

2026-11-18T12:31+0300

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ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerin sonuçlanmasıyla Senato'daki yeni güç dağılımı kesinleşti. Sonucu açıklanan son Senato yarışı olan Alaska'da, iki dönemdir görev yapan Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan, eski Temsilciler Meclisi üyesi Mary Peltola karşısında seçimi kaybetti.Peltola, 2014'te Sullivan'ın seçilmesinden bu yana Alaska'dan Senato'ya giren ilk Demokrat oldu. Aynı zamanda ABD Senatosu'na seçilen ilk Alaska yerlisi olarak tarihe geçti.Demokratlar, Alaska'nın yanı sıra Teksas, Güney Carolina, Kansas ve Mississippi gibi geleneksel olarak Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerde de Senato seçimlerini kazandı.Alaska'da valilik de Demokratlara geçtiEski eyalet milletvekili Jonathan Kreiss-Tomkins, aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği bir adayın da bulunduğu üç Cumhuriyetçi rakibini geride bırakarak vali seçildi.Böylece eyalette 1998'den bu yana ilk kez Demokrat bir aday valilik seçimini kazandı.Eyaletin ABD Temsilciler Meclisi'ndeki tek sandalyesi için Cumhuriyetçi Nick Begich ile bağımsız aday Bill Hill arasında yapılan yarışın sonucu ise henüz açıklanmadı.Peltola, seçim kampanyasında Alaska'nın kırsal bölgelerinde yaşanan yüksek yakıt ve yaşam maliyetlerine odaklandı. Yup'ik yerli halkına mensup olan Peltola, ulusal parti politikaları yerine eyaletin yerel sorunlarını öne çıkardı.Daha önce Alaska'nın Temsilciler Meclisi'ndeki tek sandalyesini kazanan Peltola, 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi Nick Begich'e yenilerek Kongre'den ayrılmıştı.Aynı isimli aday tartışması mahkemeye taşındıSenato yarışının son haftalarında, görevdeki Cumhuriyetçi senatörle aynı adı taşıyan başka bir adayın seçime katılması tartışmalara yol açtı.Emekli öğretmen Dan J. Sullivan'ın adaylığının, Cumhuriyetçi senatörün oylarını bölmek amacıyla Peltola'nın kampanya ekibi tarafından desteklendiği öne sürüldü.ABD Adalet Bakanlığı, isim benzerliğinin seçmenleri yanıltmış olabileceği gerekçesiyle seçim sonucunun onaylanmasını engellemek için dava açtı. Federal mahkeme davayı reddederken bakanlık karara itiraz etti.Alaska makamları, oy pusulalarında iki adayın ayırt edilebildiğini savundu. Ön seçimde Peltola yüzde 49.5, görevdeki Sullivan yüzde 41.4, aynı isimli diğer aday ise yaklaşık yüzde 2.5 oy almıştı.

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