https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/abd-acil-durum-uyari-testi-yapti-bildiri-herkese-gitmedi-1110412752.html
ABD acil durum uyarı testi yaptı: Bildiri herkese gitmedi
ABD acil durum uyarı testi yaptı: Bildiri herkese gitmedi
Sputnik Türkiye
ABD hükümeti acil durum uyarı sistemini test etti. Test sırasında bazı televizyonlarda uyarı ekranı verilmediği bildirildi. Nasdaq binası ekranlarında da... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T03:44+0300
2026-11-18T03:44+0300
2026-11-18T03:44+0300
dünya
abd
federal acil durum yönetim kurumu (fema)
federal i̇letişim komisyonu (fcc)
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ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) ve Federal İletişim Komisyonu (FCC), Acil Durum Uyarı Sistemi'nin (EAS) ülke çapında bir test gerçekleştirdi.Normal yayın akışı, yaklaşık bir dakika süreyle şu mesajı yayınlamak için kısa bir süreliğine kesintiye uğratıldı: Test ekranı herkeste gözükmediBazı sosyal medya kullanıcıları televizyonları açık olmasına rağmen uyarıyı görmediklerini veya duymadıklarını bildirdi.Hatta ülke genelindeki test gerçekleştirilirken, New York'un Times Meydanı'nda bulunan Nasdaq binasındaki televizyon ekranlarında 'Sinyal yok' mesajı görüntülendi:'Testin başarısız olduğu iddiası yanlış'FEMA ise testin ardından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/abd-ulusal-guvenlik-ajansinin-gizli-agi-coktu-1110410667.html
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abd, federal acil durum yönetim kurumu (fema), federal i̇letişim komisyonu (fcc)
abd, federal acil durum yönetim kurumu (fema), federal i̇letişim komisyonu (fcc)
ABD acil durum uyarı testi yaptı: Bildiri herkese gitmedi
ABD hükümeti acil durum uyarı sistemini test etti. Test sırasında bazı televizyonlarda uyarı ekranı verilmediği bildirildi. Nasdaq binası ekranlarında da sinyal kesildi. ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, testin başarısız olduğu iddialarını yalanladı.
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) ve Federal İletişim Komisyonu (FCC), Acil Durum Uyarı Sistemi'nin (EAS) ülke çapında bir test gerçekleştirdi.
Normal yayın akışı, yaklaşık bir dakika süreyle şu mesajı yayınlamak için kısa bir süreliğine kesintiye uğratıldı:
“Bu, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından yayınlanan Acil Durum Uyarı Sisteminin ülke çapında bir testidir. Bu sadece bir testtir. Halktan herhangi bir işlem yapması istenmemektedir.”
Test ekranı herkeste gözükmedi
Bazı sosyal medya kullanıcıları televizyonları açık olmasına rağmen uyarıyı görmediklerini veya duymadıklarını bildirdi.
Hatta ülke genelindeki test gerçekleştirilirken, New York'un Times Meydanı'nda bulunan Nasdaq binasındaki televizyon ekranlarında 'Sinyal yok' mesajı görüntülendi:
'Testin başarısız olduğu iddiası yanlış'
FEMA ise testin ardından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Ülke çapındaki Acil Durum Uyarı Sistemi testi tamamlandı. Federal yönetmelik gereği, bir sonraki test için 3 yıl sonra görüşmek üzere. Testin başarısız olduğu veya FEMA'nın hacklendiği gerekçesiyle yapılmadığı yönündeki çevrimiçi iddiaların farkındayız. Bu iddialar yanlıştır.