https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/abd-acil-durum-uyari-testi-yapti-bildiri-herkese-gitmedi-1110412752.html

ABD acil durum uyarı testi yaptı: Bildiri herkese gitmedi

ABD acil durum uyarı testi yaptı: Bildiri herkese gitmedi

Sputnik Türkiye

ABD hükümeti acil durum uyarı sistemini test etti. Test sırasında bazı televizyonlarda uyarı ekranı verilmediği bildirildi. Nasdaq binası ekranlarında da... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T03:44+0300

2026-11-18T03:44+0300

2026-11-18T03:44+0300

dünya

abd

federal acil durum yönetim kurumu (fema)

federal i̇letişim komisyonu (fcc)

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ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) ve Federal İletişim Komisyonu (FCC), Acil Durum Uyarı Sistemi'nin (EAS) ülke çapında bir test gerçekleştirdi.Normal yayın akışı, yaklaşık bir dakika süreyle şu mesajı yayınlamak için kısa bir süreliğine kesintiye uğratıldı: Test ekranı herkeste gözükmediBazı sosyal medya kullanıcıları televizyonları açık olmasına rağmen uyarıyı görmediklerini veya duymadıklarını bildirdi.Hatta ülke genelindeki test gerçekleştirilirken, New York'un Times Meydanı'nda bulunan Nasdaq binasındaki televizyon ekranlarında 'Sinyal yok' mesajı görüntülendi:'Testin başarısız olduğu iddiası yanlış'FEMA ise testin ardından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/abd-ulusal-guvenlik-ajansinin-gizli-agi-coktu-1110410667.html

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Sputnik Türkiye

abd, federal acil durum yönetim kurumu (fema), federal i̇letişim komisyonu (fcc)