https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/marmara-denizinde-39-buyuklugunde-deprem-1110337638.html

Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında, Bursa'nın Mudanya ilçesi yakınlarında saat 03.43'te deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 3.9, Kandilli... 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T04:03+0300

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2026-11-14T04:03+0300

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 03.43'te merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında, Bursa'nın Mudanya ilçesi yakınları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.Depremin, 13.65 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Kandilli Rasathanesi: Kumkaya'da 4.0 büyüklüğünde depremKandilli Rasathanesiise depremin merkez üssünü Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Kumyaka bölgesiolarak açıklarken büyüklüğünü ise 4.0 olarak belirledi.Kandilli Rasathanesi depremin derinliğinin 19.6 kilometre olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/adanada-46-buyuklugunde-deprem-cevre-illerde-de-hissedildi-1110217531.html

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marmara denizi, bursa, kumyaka, kandilli rasathanesi, afad