https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/uzman-putin-trump-si-uclu-gorusmesi-yeni-bir-g3-guc-blogunun-kapisini-arayabilir-1110407783.html

Uzman: Putin-Trump-Şi üçlü görüşmesi yeni bir G3 güç bloğunun kapısını arayabilir

Uzman: Putin-Trump-Şi üçlü görüşmesi yeni bir G3 güç bloğunun kapısını arayabilir

Sputnik Türkiye

APEC marjında yapılacak Rusya, ABD, Çin zirvesi için kritik değerlendirmeler haberde...

2026-11-17T19:50+0300

2026-11-17T19:50+0300

2026-11-17T19:50+0300

dünya

vladimir putin

donald trump

çin devlet başkanı şi cinping

haberler

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Rusya, ABD ve Çin liderlerinin Şenzen'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gerçekleştirmesi beklenen üçlü görüşme, küresel güç siyasetinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.'Tahran, Yalta ve Potsdam konferansları' benzetmesiUzman, böyle bir oluşumun Birleşmiş Milletler (BM) ve G7 gibi mevcut uluslararası platformlara alternatif oluşturabileceğini belirtti. Vuving, planlanan üçlü görüşmeyi, 1943-1945 yıllarında ABD, Sovyetler Birliği ve İngiltere liderlerinin savaş sonrası dünya düzenini şekillendirmek üzere bir araya geldiği Tahran, Yalta ve Potsdam konferanslarına benzetti.Ancak uzman, iki dönem arasında doğrudan paralellik kurulmaması gerektiğine dikkat çekerek günümüzün güç dengelerinin farklı koşullar altında şekillendiğini vurguladı ve ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/trump-imkan-olacaksa-putin-ile-ayri-bir-gorusme-yapmak-isterdim-1110399653.html

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Sputnik Türkiye

vladimir putin, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, haberler