https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/uzman-putin-trump-si-uclu-gorusmesi-yeni-bir-g3-guc-blogunun-kapisini-arayabilir-1110407783.html
Uzman: Putin-Trump-Şi üçlü görüşmesi yeni bir G3 güç bloğunun kapısını arayabilir
Uzman: Putin-Trump-Şi üçlü görüşmesi yeni bir G3 güç bloğunun kapısını arayabilir
Sputnik Türkiye
APEC marjında yapılacak Rusya, ABD, Çin zirvesi için kritik değerlendirmeler haberde...
2026-11-17T19:50+0300
2026-11-17T19:50+0300
2026-11-17T19:50+0300
dünya
vladimir putin
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çin devlet başkanı şi cinping
haberler
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Rusya, ABD ve Çin liderlerinin Şenzen'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gerçekleştirmesi beklenen üçlü görüşme, küresel güç siyasetinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.'Tahran, Yalta ve Potsdam konferansları' benzetmesiUzman, böyle bir oluşumun Birleşmiş Milletler (BM) ve G7 gibi mevcut uluslararası platformlara alternatif oluşturabileceğini belirtti. Vuving, planlanan üçlü görüşmeyi, 1943-1945 yıllarında ABD, Sovyetler Birliği ve İngiltere liderlerinin savaş sonrası dünya düzenini şekillendirmek üzere bir araya geldiği Tahran, Yalta ve Potsdam konferanslarına benzetti.Ancak uzman, iki dönem arasında doğrudan paralellik kurulmaması gerektiğine dikkat çekerek günümüzün güç dengelerinin farklı koşullar altında şekillendiğini vurguladı ve ekledi:
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vladimir putin, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, haberler
vladimir putin, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, haberler
Uzman: Putin-Trump-Şi üçlü görüşmesi yeni bir G3 güç bloğunun kapısını arayabilir
Profesör Alexander L. Vuving, Sputnik'e yaptığı değerlendirmede, Putin, Trump ve Şi arasında yapılacak üçlü görüşmenin askeri güç temelinde şekillenecek olası bir 'G3' oluşumunun ilk adımı olabileceğini söyledi.
Rusya, ABD ve Çin liderlerinin Şenzen'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gerçekleştirmesi beklenen üçlü görüşme, küresel güç siyasetinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.
Honolulu’daki Daniel K. Inouye Asya-Pasifik Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nden Profesör Alexander L. Vuving, Sputnik'e verdiği demeçte "ABD-Çin-Rusya üçlü görüşmesi, askeri güçlere dayalı varsayımsal bir G3 oluşumuna doğru atılan ilk adım olarak görülebilir"
ifadelerini kullandı.
'Tahran, Yalta ve Potsdam konferansları' benzetmesi
Uzman, böyle bir oluşumun Birleşmiş Milletler (BM) ve G7 gibi mevcut uluslararası platformlara alternatif oluşturabileceğini belirtti. Vuving, planlanan üçlü görüşmeyi, 1943-1945 yıllarında ABD, Sovyetler Birliği ve İngiltere liderlerinin savaş sonrası dünya düzenini şekillendirmek üzere bir araya geldiği Tahran, Yalta ve Potsdam konferanslarına benzetti.
Ancak uzman, iki dönem arasında doğrudan paralellik kurulmaması gerektiğine dikkat çekerek günümüzün güç dengelerinin farklı koşullar altında şekillendiğini vurguladı ve ekledi:
Günümüzde askeri güç; daha sıkı ekonomik karşılıklı bağımlılık, daha dengeli bir güç dağılımı ve ironik biçimde nükleer caydırıcılık nedeniyle çok daha fazla sınırlanıyor.