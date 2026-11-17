https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/trump-imkan-olacaksa-putin-ile-ayri-bir-gorusme-yapmak-isterdim-1110399653.html
Trump: İmkan olacaksa Putin ile ayrı bir görüşme yapmak isterdim
Trump: İmkan olacaksa Putin ile ayrı bir görüşme yapmak isterdim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Rus lider Putin ile ayrı bir görüşme yapmak istediğini, ancak görüşme ile ilgili henüz netlik olmadığını belirtti. 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T14:37+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Manila'da Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) kapsamında Japonya, Hindistan ve Avustralya liderleriyle yapılacak görüşmeler öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı bir görüşme yapmak istediğini, ancak görüşme ile ilgili henüz netlik olmadığını ifade etti.Trump, bir gazetecinin Putin ile ayrı bir görüşme olasılığına ilişkin sorusunu, “Bilmiyorum, ama imkan olacaksa yapardım” diye yanıtladı.Trump Manila'da Trump, Güneydoğu Asya zirvesinin sona erdiği saatlerde Asya turu kapsamında Filipinler'in başkenti Manila'ya gitti. Uçağından inen Trump, kendisini karşılayan tören kıtasını ve geleneksel Filipin kıyafetleri giyen dansçıları selamladı. Trump'ın seçim mitinglerinde kullandığı Village People grubunun "YMCA" şarkısı eşliğinde kısa süre dans ettiği, ardından Marine One helikopterine yöneldiği görüldü.APEC Zirvesi'ne katılacakRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump, 18–19 Kasım tarihlerinde Çin'in Şenzen kentinde düzenlenecek APEC Zirvesi marjında bir araya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/cin-disisleri-bakanligindan-putin-trump-si-gorusmesine-tarihi-vurgusu-1110369209.html
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haberler, abd, donald trump, japonya, avustralya, quad, hindistan, manila, filipinler, rusya, vladimir putin
Trump: İmkan olacaksa Putin ile ayrı bir görüşme yapmak isterdim
ABD Başkanı Trump, Rus lider Putin ile ayrı bir görüşme yapmak istediğini, ancak görüşme ile ilgili henüz netlik olmadığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Manila'da Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) kapsamında Japonya, Hindistan ve Avustralya liderleriyle yapılacak görüşmeler öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı bir görüşme yapmak istediğini, ancak görüşme ile ilgili henüz netlik olmadığını ifade etti.
Trump, bir gazetecinin Putin ile ayrı bir görüşme olasılığına ilişkin sorusunu, “Bilmiyorum, ama imkan olacaksa yapardım” diye yanıtladı.
Trump, Güneydoğu Asya zirvesinin sona erdiği saatlerde Asya turu kapsamında Filipinler'in başkenti Manila'ya gitti.
Uçağından inen Trump, kendisini karşılayan tören kıtasını ve geleneksel Filipin kıyafetleri giyen dansçıları selamladı. Trump'ın seçim mitinglerinde kullandığı Village People grubunun "YMCA" şarkısı eşliğinde kısa süre dans ettiği, ardından Marine One helikopterine yöneldiği görüldü.
APEC Zirvesi'ne katılacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump, 18–19 Kasım tarihlerinde Çin'in Şenzen kentinde düzenlenecek APEC Zirvesi marjında bir araya gelecek.