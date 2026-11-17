https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/ukrayna-ordusu-kirim-koprusune-yeniden-saldiri-duzenledi-1110387373.html
Ukrayna ordusu Kırım Köprüsü'ne yeniden saldırı düzenledi
Ukrayna ordusu Kırım Köprüsü'ne yeniden saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonuna bağlı Kırım Cumhuriyeti yönetimi, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne yeni bir saldırı gerçekleştirdiğini ve köprünün araç trafiğine... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T08:02+0300
2026-11-17T08:02+0300
2026-11-17T08:12+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
kırım
sergey aksenov
kırım köprüsü
saldırı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/07/1096017581_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_d647a3d2babe4a6032971fe408e94733.jpg
Kırım'ın lideri Sergey Aksenov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'nü yeniden hedef aldığını bildirdi.Saldırı nedeniyle köprüdeki ulaşımın durdurulduğunu belirten Aksenov, "Düşman Kırım Köprüsü'ne yeniden saldırdı. Şu an itibarıyla araç trafiği durdurulmuştur. Gelişmeler hakkında ayrıca bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.Aksenov, yarımada sakinlerine ve ziyaretçilere Kırım Köprüsü yönüne seyahat etmekten kaçınmaları ve güzergah planlamalarında mevcut durumu göz önünde bulundurmaları çağrısında bulundu. Açıklamaya göre köprüdeki araç trafiği, 16 Kasım Moskova saatiyle 23.54 itibarıyla askıya alındı.Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) 16 Kasım sabahı da Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlemiş, söz konusu saldırı nedeniyle köprüdeki trafik 02.22 ile 19.04 saatleri arasında kısıtlanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/kremlin-rusyanin-daha-sert-hareket-edebilecegi-konusunda-trump-ile-hemfikir-1110383038.html
rusya
ukrayna
kırım
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/07/1096017581_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_c1655dd08d8847d25de5f42eb5dd5191.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, kırım, sergey aksenov, kırım köprüsü, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, kırım, sergey aksenov, kırım köprüsü, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Ukrayna ordusu Kırım Köprüsü'ne yeniden saldırı düzenledi
08:02 17.11.2026 (güncellendi: 08:12 17.11.2026)
Rusya Federasyonuna bağlı Kırım Cumhuriyeti yönetimi, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne yeni bir saldırı gerçekleştirdiğini ve köprünün araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.
Kırım'ın lideri Sergey Aksenov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'nü yeniden hedef aldığını bildirdi.
Saldırı nedeniyle köprüdeki ulaşımın durdurulduğunu belirten Aksenov, "Düşman Kırım Köprüsü'ne yeniden saldırdı. Şu an itibarıyla araç trafiği durdurulmuştur. Gelişmeler hakkında ayrıca bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Aksenov, yarımada sakinlerine ve ziyaretçilere Kırım Köprüsü yönüne seyahat etmekten kaçınmaları ve güzergah planlamalarında mevcut durumu göz önünde bulundurmaları çağrısında bulundu. Açıklamaya göre köprüdeki araç trafiği, 16 Kasım Moskova saatiyle 23.54 itibarıyla askıya alındı.
Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) 16 Kasım sabahı da Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlemiş, söz konusu saldırı nedeniyle köprüdeki trafik 02.22 ile 19.04 saatleri arasında kısıtlanmıştı.