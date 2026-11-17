https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/ukrayna-ordusu-kirim-koprusune-yeniden-saldiri-duzenledi-1110387373.html

Ukrayna ordusu Kırım Köprüsü'ne yeniden saldırı düzenledi

Ukrayna ordusu Kırım Köprüsü'ne yeniden saldırı düzenledi

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonuna bağlı Kırım Cumhuriyeti yönetimi, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne yeni bir saldırı gerçekleştirdiğini ve köprünün araç trafiğine... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T08:02+0300

2026-11-17T08:02+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

kırım

sergey aksenov

kırım köprüsü

saldırı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Kırım'ın lideri Sergey Aksenov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'nü yeniden hedef aldığını bildirdi.Saldırı nedeniyle köprüdeki ulaşımın durdurulduğunu belirten Aksenov, "Düşman Kırım Köprüsü'ne yeniden saldırdı. Şu an itibarıyla araç trafiği durdurulmuştur. Gelişmeler hakkında ayrıca bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.Aksenov, yarımada sakinlerine ve ziyaretçilere Kırım Köprüsü yönüne seyahat etmekten kaçınmaları ve güzergah planlamalarında mevcut durumu göz önünde bulundurmaları çağrısında bulundu. Açıklamaya göre köprüdeki araç trafiği, 16 Kasım Moskova saatiyle 23.54 itibarıyla askıya alındı.Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) 16 Kasım sabahı da Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlemiş, söz konusu saldırı nedeniyle köprüdeki trafik 02.22 ile 19.04 saatleri arasında kısıtlanmıştı.

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rusya, ukrayna, kırım, sergey aksenov, kırım köprüsü, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)