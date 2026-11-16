https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/kremlin-rusyanin-daha-sert-hareket-edebilecegi-konusunda-trump-ile-hemfikir-1110383038.html

Kremlin, Rusya'nın daha sert hareket edebileceği konusunda Trump ile hemfikir

Kremlin, Rusya'nın daha sert hareket edebileceği konusunda Trump ile hemfikir

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Trump'ın Rusya'nın Ukrayna’da çok daha sert davranabileceği yönündeki görüşüne katıldığını belirtti. 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T23:21+0300

2026-11-16T23:21+0300

2026-11-16T23:21+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

donald trump

abd

ukrayna

kuzey kore

kim jong-un

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna’da çok daha sert davranabileceği yönündeki görüşüne katıldığını ifade etti.Peskov’un yaptığı açıklamadan öne çıkan diğer başlıklar:▪️ Kremlin, Putin, Şi Cinping ve Trump arasında gerçekleşecek görüşmeyi oldukça önemli buluyor.▪️ Üçlü görüşmenin ana gündem maddeleri üzerinde mutabakata varıldı.▪️ Görüşmenin bir kısmı basına açık olacak.▪️ Rusya, ABD ve Çin liderleri arasında planlanan görüşmenin Yalta Konferansı’yla kıyaslanması, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan, yalnızca siyasi analiz egzersizlerinden ibaret ifadelerdir.▪️ Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un APEC Zirvesi’ne katılması durumunda, Putin kendisiyle bir görüşme gerçekleştirebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/peskov-putin-si-cinping-ve-trump-19-kasimda-shenzhende-bir-araya-gelecek-1110345565.html

rusya

abd

ukrayna

kuzey kore

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Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, donald trump, abd, ukrayna, kuzey kore, kim jong-un, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), şi cinping, vladimir putin