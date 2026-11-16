https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/kremlin-rusyanin-daha-sert-hareket-edebilecegi-konusunda-trump-ile-hemfikir-1110383038.html
Kremlin, Rusya'nın daha sert hareket edebileceği konusunda Trump ile hemfikir
Kremlin, Rusya'nın daha sert hareket edebileceği konusunda Trump ile hemfikir
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Trump'ın Rusya'nın Ukrayna’da çok daha sert davranabileceği yönündeki görüşüne katıldığını belirtti. 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T23:21+0300
2026-11-16T23:21+0300
2026-11-16T23:21+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
donald trump
abd
ukrayna
kuzey kore
kim jong-un
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna’da çok daha sert davranabileceği yönündeki görüşüne katıldığını ifade etti.Peskov’un yaptığı açıklamadan öne çıkan diğer başlıklar:▪️ Kremlin, Putin, Şi Cinping ve Trump arasında gerçekleşecek görüşmeyi oldukça önemli buluyor.▪️ Üçlü görüşmenin ana gündem maddeleri üzerinde mutabakata varıldı.▪️ Görüşmenin bir kısmı basına açık olacak.▪️ Rusya, ABD ve Çin liderleri arasında planlanan görüşmenin Yalta Konferansı’yla kıyaslanması, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan, yalnızca siyasi analiz egzersizlerinden ibaret ifadelerdir.▪️ Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un APEC Zirvesi’ne katılması durumunda, Putin kendisiyle bir görüşme gerçekleştirebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/peskov-putin-si-cinping-ve-trump-19-kasimda-shenzhende-bir-araya-gelecek-1110345565.html
rusya
abd
ukrayna
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, donald trump, abd, ukrayna, kuzey kore, kim jong-un, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), şi cinping, vladimir putin
rusya, kremlin, dmitriy peskov, donald trump, abd, ukrayna, kuzey kore, kim jong-un, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), şi cinping, vladimir putin
Kremlin, Rusya'nın daha sert hareket edebileceği konusunda Trump ile hemfikir
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Trump'ın Rusya'nın Ukrayna’da çok daha sert davranabileceği yönündeki görüşüne katıldığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna’da çok daha sert davranabileceği yönündeki görüşüne katıldığını ifade etti.
Peskov’un yaptığı açıklamadan öne çıkan diğer başlıklar:
▪️ Kremlin, Putin, Şi Cinping ve Trump arasında gerçekleşecek görüşmeyi oldukça önemli buluyor.
▪️ Üçlü görüşmenin ana gündem maddeleri üzerinde mutabakata varıldı.
▪️ Görüşmenin bir kısmı basına açık olacak.
▪️ Rusya, ABD ve Çin liderleri arasında planlanan görüşmenin Yalta Konferansı’yla kıyaslanması, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan, yalnızca siyasi analiz egzersizlerinden ibaret ifadelerdir.
▪️ Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un APEC Zirvesi’ne katılması durumunda, Putin kendisiyle bir görüşme gerçekleştirebilir.